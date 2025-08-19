Apple Watch Series 10 jsou za super cenu, pořídíte je už od 9 789 Kč

Srpen přináší příjemné překvapení pro všechny fanoušky Apple ekosystému. Apple Watch Series 10 a AirPods čtvrté generace, které tvoří nerozlučnou dvojku, právě teď pořídíte za výhodnější cenu. Ať už tedy hledáte stylový doplněk, chytrého asistenta nebo kvalitní zvuk do uší, tahle kombinace rozhodně nezklame.
Dokonalé spojení za skvělou cenu
AirPods čtvrté generace přinášejí vylepšený zvuk, pohodlné ovládání a v případě verze s ANC (aktivní potlačení zvuku) i solidní potlačení okolního hluku. V MHD, na ulici nebo v kanceláři oceníte klid, který vám sluchátka dokážou vytvořit. A pokud už máte Apple Watch, AirPods jsou dalším krokem, spolu totiž fungují naprosto bezchybně.
- AirPods 4 za 3 389 Kč (běžně za 3 690 Kč)
- AirPods 4 s ANC za 4 789 Kč (běžně za 4 990 Kč)
Apple Watch Series 10 si pak od svého uvedení získaly silnou pozici mezi chytrými hodinkami. Minimalistický design, nové senzory a funkce pro sledování zdraví i pohybu posouvají zážitek z používání na novou úroveň. Hodinky navíc skvěle zapadnou do každodenního života, a to jako stylový doplněk, ale i jako praktický pomocník.
- Apple Watch Series 10 46mm za 10 489 Kč (běžně za 12 290 Kč)
- Apple Watch Series 10 42mm za 9 789 Kč (běžně za 11 490 Kč)
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
RCS míří na iPhony v Česku, náhrada za SMS a MMS
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře