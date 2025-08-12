Infinix GT 30 5G+ láká na herní vlastnosti a diody

Zdroj: Infinix
Nothing přišel na trh s mobily vybavenými o LED pásky na zádech, ale nově se začíná soustřeďovat na mini displeje s matrixovým rozložením diod. I tak je zde pár výrobců, co adoptovali LED prvky. Jedním z nich je Infinix, což dokazuje u nejnovějšího modelu Infinix GT 30 5G+.
I tlačítka navíc
Jak je vidět, tak na zádech u Infinix GT 30 5G+ jsou LED prvky koncipovány spíše kolem středu a fungují nejen pro notifikace. K dispozici je software pro ovládání. Kromě toho mobil má i speciální herní tlačítka na jedné straně, ale nejde o fyzické prvky. I tak mají tlačítka haptickou odezvu.
Infinix GT 30 5G+ je tedy herně orientovaný, jak podle designu, tak i podle některých prvků. Displej navíc má 144Hz obnovovací frekvenci a dosahuje jasu až 4500 nitů. Dokonce je zde i zvýšená odolnost vůči vodě a prachu. Výrobce ale šetřil, respektive cílil na nižší cenu, proto je zde procesor Dimensity 7400. Ten sice dostačuje na hry, ale mezi nejvýkonnější nezapadne.
Smartphone dostane 2 roky aktualizací a 3 roky bezpečnostních záplat, což není nejlepší podpora na dnešní dobu. Na druhou stranu Infinix GT 30 5G+ má nastavenou cenu u základního modelu v přepočtu přibližně na 4 700 Kč, což není špatný suma na takovou výbavu. Navíc mobil nevypadá nudně.
Specifikace Infinix GT 30 5G+
- displej: 6,78 palců, 1224×2720 pixelů (1.5K), AMOLED, 144Hz, až 4500 nitů, Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: Dimensity 7400
- 8GB LPDDR5X RAM
- úložiště: 128/256 GB UFS 2.2
- Android 15 + XOS 15
- Dual SIM (nano + nano)
- Foťáky:
- zadní – 64 MPx
- 8 MPx, ultra širokoúhlý
- přední – 13 MPxX
- zadní – 64 MPx
- USB Type-C audio, stereo
- čtečka otisků prstů v displeji
- IP64
- 5G SA/NSA (n1/n3/n5/n8/n28/n38/n40/n41/n77/n78 bands), Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4 + 5GHz), supports 2×2 MIMO, Bluetooth 5.4, GNSS
- rozměry: 163,7 × 75,8 × 7,99 mm; 187 gramů
- baterie: 5500 mAh + 45W
