Infinix GT 30 5G+ láká na herní vlastnosti a diody
2025-08-12T09:00:30+02:00
• 12. 8. 2025#Android #Smartphony

Zdroj: Infinix

Nothing přišel na trh s mobily vybavenými o LED pásky na zádech, ale nově se začíná soustřeďovat na mini displeje s matrixovým rozložením diod. I tak je zde pár výrobců, co adoptovali LED prvky. Jedním z nich je Infinix, což dokazuje u nejnovějšího modelu Infinix GT 30 5G+.

I tlačítka navíc

Jak je vidět, tak na zádech u Infinix GT 30 5G+ jsou LED prvky koncipovány spíše kolem středu a fungují nejen pro notifikace. K dispozici je software pro ovládání. Kromě toho mobil má i speciální herní tlačítka na jedné straně, ale nejde o fyzické prvky. I tak mají tlačítka haptickou odezvu.

FSN NORMAL 979x1392x 01 bd7e154b f016 4700 80e2 0381e47446fe 968x1392x

Zdroj: Infinix

Infinix GT 30 5G+ je tedy herně orientovaný, jak podle designu, tak i podle některých prvků. Displej navíc má 144Hz obnovovací frekvenci a dosahuje jasu až 4500 nitů. Dokonce je zde i zvýšená odolnost vůči vodě a prachu. Výrobce ale šetřil, respektive cílil na nižší cenu, proto je zde procesor Dimensity 7400. Ten sice dostačuje na hry, ale mezi nejvýkonnější nezapadne.

Smartphone dostane 2 roky aktualizací a 3 roky bezpečnostních záplat, což není nejlepší podpora na dnešní dobu. Na druhou stranu Infinix GT 30 5G+ má nastavenou cenu u základního modelu v přepočtu přibližně na 4 700 Kč, což není špatný suma na takovou výbavu. Navíc mobil nevypadá nudně.

Specifikace Infinix GT 30 5G+

  • displej: 6,78 palců, 1224×2720 pixelů (1.5K), AMOLED, 144Hz, až 4500 nitů, Corning Gorilla Glass 7i
  • procesor: Dimensity 7400
  • 8GB LPDDR5X RAM
  • úložiště: 128/256 GB UFS 2.2
  • Android 15 + XOS 15
  • Dual SIM (nano + nano)
  • Foťáky:
    • zadní – 64 MPx
      • 8 MPx, ultra širokoúhlý
    • přední – 13 MPxX
  • USB Type-C audio, stereo
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • IP64
  • 5G SA/NSA (n1/n3/n5/n8/n28/n38/n40/n41/n77/n78 bands), Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4 + 5GHz), supports 2×2 MIMO, Bluetooth 5.4, GNSS
  • rozměry: 163,7 × 75,8 × 7,99 mm; 187 gramů
  • baterie: 5500 mAh + 45W

Zdroj: fonearena.com

