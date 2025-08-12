Instagram Mapa: jak funguje a jak vypnout sdílení polohy?

Nová funkce sdílení polohy na mapě v Instagramu vyvolala mezi uživateli bouřlivé reakce. Zatímco někteří ji považují jen za další kopii Snap Map od Snapchatu, jiní mají vážné obavy o své soukromí a bezpečnost. Kritika se týká především rizika ztráty soukromí a možného stalkingu ze strany sledujících a dalších uživatelů na Instagramu, kteří by mohli tuto funkci zneužívat.

Jak provést kontrolu, že nesdílíte svou polohu na Instagramu?

Instagram uvádí, že se jedná o dobrovolnou (tzv. „opt-in“ funkci, která je dobrovolná, ve výchozím nastavení vypnutá a uživatel s ní musí výslovně souhlasit) funkci, která umožňuje sdílet vaši aktuální polohu pouze s vybranými přáteli nebo procházet obsah tvůrců a přátel podle lokace, kde byl zveřejněn.

Jak je možné vypnout polohové sdílení na Instagram mapě? Pokud nechcete, aby Instagram na mapě ukazoval vaši polohu, můžete ji jednoduše deaktivovat. Podle oficiálních instrukcí Instagramu stačí na Androidu i iOS udělat následující:

  • Otevřete Zprávy vpravo nahoře na hlavní stránce (Feedu)
  • Klepněte na Mapu v horní části doručené pošty
  • Vpravo nahoře zvolte Nastavení a vyberte možnost: „Nikdo“
  • Klepněte na Aktualizovat pro uložení změn

Pokud aplikaci neposkytujete přístup k poloze, funkce Mapy je ve výchozím nastavení vypnutá a v nastavení ji ani neuvidíte.

The Instagram map full flow 3840x2160x

Zdroj: The Verge

Proč vidíte lidi na mapě, i když si polohu nezapnuli? Mnozí uživatelé se lekli, když na mapě viděli příspěvky jiných lidí a domnívali se, že jde o jejich živou polohu. Šéf Instagramu Adam Mosseri ale ujistil, že tomu tak není. Podle něj se na mapě zobrazují příspěvky a Reels s označenou polohou, nikoli vaše aktuální poloha. Ta se nikdy nesdílí bez vašeho výslovného souhlasu. Mosseri zároveň slíbil, že Instagram brzy provede designové úpravy, aby bylo zobrazení na mapě jasnější.

  • Funkce Instagram Map je dobrovolná a aktivuje se jen s vaším souhlasem.
  • Sdílená poloha není živá, jde pouze o obsah s přidaným geotagem.
  • Nastavení soukromí můžete kdykoli změnit v sekci Mapy v doručené poště.

Zdroj: theverge.com

