Umělá inteligence by mohla pomoci prodloužit životnost baterií v elektromobilech a zvýšit jejich bezpečnost

Výzkumníci z Uppsalské univerzity vyvinuli nový AI model, který dokáže výrazně zpřesnit předpověď stárnutí baterií v elektromobilech. Tento pokrok by mohl znamenat zásadní průlom v oblasti prodloužení životnosti baterií i zvýšení bezpečnosti elektromobilů.
Baterie jsou často prvním komponentou, která v elektromobilech začne vykazovat známky opotřebení. Tento problém nejen zkracuje životnost vozidel, ale představuje také zásadní plýtvání zdroji a brzdí celkovou transformaci dopravy směrem k elektromobilitě. Automobilový průmysl proto investuje do vývoje softwarových řešení založených na umělé inteligenci, která by optimalizovala řízení a správu baterií. Nový model od Uppsalské univerzity dokáže zvýšit přesnost odhadů stavu zdraví baterií až o 70 %, jak uvádí studie publikovaná v časopise Energy & Environmental Science.
„Musíme přestat vnímat baterii jako černou skříňku, od které pouze očekáváme dodávku energie. Jakmile lépe porozumíme vnitřním chemickým procesům, dokážeme je také efektivněji řídit a prodloužit životnost celého systému,“ říká profesor Daniel Brandell, vedoucí výzkumu a šéf Ångströmového centra pro pokročilé baterie na Uppsalské univerzitě.
Na výzkumu spolupracovali i odborníci z Aalborské univerzity v Dánsku. Vytvořili rozsáhlou databázi založenou na krátkých segmentech nabíjení, které byly analyzovány ve spojení s detailním chemickým modelem baterie. Tímto způsobem získali precizní pohled na jednotlivé reakce, které stojí jak za generováním energie, tak za postupným stárnutím baterie.
Výsledky mohou mít dopad také na zvýšení bezpečnosti elektromobilů. Podle výzkumníků je mnoho problémů s bateriemi způsobeno vedlejšími reakcemi a konstrukčními chybami, které lze právě díky tomuto modelu předvídat. „To, že pracujeme s krátkými úseky nabíjení, je navíc výhodou. Citlivá data z baterií v elektromobilech jsou z hlediska průmyslu i uživatelského soukromí složitá na zpracování. Naše metoda ukazuje, že není potřeba kompletní dataset – i z omezených dat lze získat cenné informace,“ dodává Brandell.
