Umělá inteligence by mohla pomoci prodloužit životnost baterií v elektromobilech a zvýšit jejich bezpečnost

2025-08-31T20:00:22+02:00
• 31. 8. 2025#Elektroauta #Ostatní

Tesla Cybertruck, zdroj: Dotekománie

Výzkumníci z Uppsalské univerzity vyvinuli nový AI model, který dokáže výrazně zpřesnit předpověď stárnutí baterií v elektromobilech. Tento pokrok by mohl znamenat zásadní průlom v oblasti prodloužení životnosti baterií i zvýšení bezpečnosti elektromobilů.

AI by mohla pomoci při prodloužení životností baterií v elektromobilech

Baterie jsou často prvním komponentou, která v elektromobilech začne vykazovat známky opotřebení. Tento problém nejen zkracuje životnost vozidel, ale představuje také zásadní plýtvání zdroji a brzdí celkovou transformaci dopravy směrem k elektromobilitě. Automobilový průmysl proto investuje do vývoje softwarových řešení založených na umělé inteligenci, která by optimalizovala řízení a správu baterií. Nový model od Uppsalské univerzity dokáže zvýšit přesnost odhadů stavu zdraví baterií až o 70 %, jak uvádí studie publikovaná v časopise Energy & Environmental Science.

tesla modely nabijeni (1) 2560x1440x

Tesla Model Y Long Range AWD, zdroj: Dotekománie

„Musíme přestat vnímat baterii jako černou skříňku, od které pouze očekáváme dodávku energie. Jakmile lépe porozumíme vnitřním chemickým procesům, dokážeme je také efektivněji řídit a prodloužit životnost celého systému,“ říká profesor Daniel Brandell, vedoucí výzkumu a šéf Ångströmového centra pro pokročilé baterie na Uppsalské univerzitě.

Na výzkumu spolupracovali i odborníci z Aalborské univerzity v Dánsku. Vytvořili rozsáhlou databázi založenou na krátkých segmentech nabíjení, které byly analyzovány ve spojení s detailním chemickým modelem baterie. Tímto způsobem získali precizní pohled na jednotlivé reakce, které stojí jak za generováním energie, tak za postupným stárnutím baterie.

ai battery 1600x798x

Zdroj: Techxplore

Výsledky mohou mít dopad také na zvýšení bezpečnosti elektromobilů. Podle výzkumníků je mnoho problémů s bateriemi způsobeno vedlejšími reakcemi a konstrukčními chybami, které lze právě díky tomuto modelu předvídat. „To, že pracujeme s krátkými úseky nabíjení, je navíc výhodou. Citlivá data z baterií v elektromobilech jsou z hlediska průmyslu i uživatelského soukromí složitá na zpracování. Naše metoda ukazuje, že není potřeba kompletní dataset – i z omezených dat lze získat cenné informace,“ dodává Brandell.

Zdroj: techxplore.com

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

