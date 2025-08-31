TikTok přidává hlasové zprávy a obrázky do soukromých zpráv

TikTok přidává hlasové zprávy a obrázky do soukromých zpráv
2025-08-31T18:00:20+02:00
• 31. 8. 2025#iOS

Zdroj: Dotekomanie.cz

TikTok, jedna z nejpopulárnějších sociálních platforem dnešní generace, přichází s novinkami, které zásadně mění způsob, jakým uživatelé komunikují v přímých zprávách (DMs). Nově umožňuje posílat hlasové zprávy a až devět obrázků nebo videí najednou a to jak v individuálních konverzacích, tak ve skupinových chatech.

TikTok naděluje v aplikaci nové funkce

TikTok se tak zařazuje po bok služeb jako Instagram, WhatsApp či Snapchat, které už dlouho nabízejí rozšířené možnosti sdílení multimédií. Funkce jako hlasové zprávy a vizuální obsah se staly běžnou součástí digitální komunikace zejména u mladších generací. TikTok tímto krokem reaguje na rostoucí poptávku po interaktivnějších formách komunikace. Přestože se TikTok snaží nabídnout větší flexibilitu, některá omezení zůstávají z důvodu bezpečnosti. Hlasové zprávy mohou mít maximálně 60 sekund. Delší nahrávku je tedy třeba rozdělit do více zpráv.

unnamed 2e9845 1536x1021x

Zdroj: Techcrunch

Dalším bezpečnostním prvkem je zákaz posílání obrázků nebo videí v rámci prvního kontaktu. To má zabránit nevyžádanému a potenciálně nevhodnému obsahu. TikTok navíc před odesláním médií uživatele upozorňuje, aby brali ohled na příjemce a chránili si vlastní soukromí. Z hlediska použitelnosti nabízí TikTok uživatelsky přívětivé rozhraní pro přímé focení i výběr obrázků z galerie. Před odesláním je navíc možné obrázky upravit, což přináší další možnosti personalizace komunikace.

TikTok dlouhodobě omezuje přímé zprávy pro uživatele mladší 16 let. Nově ale zavádí i další ochranu pro teenagery mezi 16 a 18 lety. Jedná se o automatickou detekci a blokování obrázků s nahotou. Dospělí uživatelé starší 18 let si mohou tuto funkci volitelně vypnout, nicméně výchozí nastavení dbá na maximální bezpečnost uživatelů.

Zdroj: neowin.net

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Je ChatGPT-5 zklamání?

💡ANKETA: Kolik maximálně byste byli ochotni utratit za top model?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

Reklama

Pixel 10
Pixel 10
Pixel 10

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat