TikTok přidává hlasové zprávy a obrázky do soukromých zpráv

TikTok, jedna z nejpopulárnějších sociálních platforem dnešní generace, přichází s novinkami, které zásadně mění způsob, jakým uživatelé komunikují v přímých zprávách (DMs). Nově umožňuje posílat hlasové zprávy a až devět obrázků nebo videí najednou a to jak v individuálních konverzacích, tak ve skupinových chatech.
TikTok naděluje v aplikaci nové funkce
TikTok se tak zařazuje po bok služeb jako Instagram, WhatsApp či Snapchat, které už dlouho nabízejí rozšířené možnosti sdílení multimédií. Funkce jako hlasové zprávy a vizuální obsah se staly běžnou součástí digitální komunikace zejména u mladších generací. TikTok tímto krokem reaguje na rostoucí poptávku po interaktivnějších formách komunikace. Přestože se TikTok snaží nabídnout větší flexibilitu, některá omezení zůstávají z důvodu bezpečnosti. Hlasové zprávy mohou mít maximálně 60 sekund. Delší nahrávku je tedy třeba rozdělit do více zpráv.
Dalším bezpečnostním prvkem je zákaz posílání obrázků nebo videí v rámci prvního kontaktu. To má zabránit nevyžádanému a potenciálně nevhodnému obsahu. TikTok navíc před odesláním médií uživatele upozorňuje, aby brali ohled na příjemce a chránili si vlastní soukromí. Z hlediska použitelnosti nabízí TikTok uživatelsky přívětivé rozhraní pro přímé focení i výběr obrázků z galerie. Před odesláním je navíc možné obrázky upravit, což přináší další možnosti personalizace komunikace.
TikTok dlouhodobě omezuje přímé zprávy pro uživatele mladší 16 let. Nově ale zavádí i další ochranu pro teenagery mezi 16 a 18 lety. Jedná se o automatickou detekci a blokování obrázků s nahotou. Dospělí uživatelé starší 18 let si mohou tuto funkci volitelně vypnout, nicméně výchozí nastavení dbá na maximální bezpečnost uživatelů.
