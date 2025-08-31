Blackview XPLORE 1: První odolný 5G AI vlajkový telefon s baterií 20 000 mAh a dvěma displeji přichází KOMERČNÍ ČLÁNEK

Blackview XPLORE 1: První odolný 5G AI vlajkový telefon s baterií 20 000 mAh a dvěma displeji přichází
2025-08-31T20:13:58+02:00
• 31. 8. 2025#Android #Smartphony

Představte si situaci: ztraceni v divočině, bez signálu, bez elektřiny, bez světla. Právě v těchto momentech oceníte zařízení, které vás nenechá ve štychu. Společnost Blackview, známá svými odolnými smartphony, přichází po 13 letech vývoje s revoluční novinkou — modelem Blackview XPLORE 1, prvním odolným 5G vlajkovým telefonem s umělou inteligencí, obří baterií s kapacitou 20 000 mAh, dvěma obrazovkami a duálním LED osvětlením.

Objevte odolný telefon Blackview XPLORE 1

Blackview XPLORE 1 posouvá hranice odolnosti. Telefon zvládne pád z výšky až 6 metrů, zatížení 500 kg i 30 minut pod vodou ve dvoumetrové hloubce. Je vybaven sklem Corning® Gorilla® Glass 5, leteckou hliníkovou konstrukcí a zesílenými gumovými rohy.

USB port bez gumové krytky je vodotěsný sám o sobě. Displej i tělo telefonu odolají extrémním podmínkám od –20 °C do +60 °C. Nechybí silné duální LED světlo s výkonem 170 lumenů a dokonce infračervený senzor pro ovládání spotřebičů.

Umělá inteligence nové generace: Doke AI 2.0

XPLORE 1 přináší unikátní vlastní AI asistent Doke AI 2.0, který kombinuje tři pokročilé modely — DeepSeek R1, ChatGPT-4o mini a Gemini 2.0 Flash. Nabízí rozpoznávání hlasu, chytré příkazy, plnoobrazovkového asistenta i globální ovládání zařízení.

Čtyři AI aplikace – Hi Doki, ImageX, VidGen a Soundle – umožňují generovat obsah, ovládat telefon hlasem a efektivně zvládat úkoly i v terénu.

Displej, na který je radost se dívat

Hlavní 6,78″ 2.4K displej s obnovovací frekvencí 120 Hz a certifikací TÜV SÜD pro nízkou modrou složku zajišťuje pohodlné a zdravé sledování.

Druhý 2,01″ zadní displej umožňuje rychlý přístup k notifikacím, hodinám nebo selfie náhledu. Silný reproduktor dodává hlasitý a čistý zvuk.

Obří baterie 20 000 mAh: Bezkonkurenční výdrž

Blackview XPLORE 1 je vybaven největší baterií v historii značky – 20 000 mAh, podporující 55W rychlé nabíjení i 45W dokovací stanici. Jediné nabití poskytuje až 23 hodin nepřetržitého používání nebo více než 1000 hodin v pohotovostním režimu.

Díky chytrým algoritmům a úsporným režimům se výrazně prodlužuje životnost baterie.

Výkon bez kompromisů: 5G čipset Dimensity 7050

Srdcem telefonu je 6nm čip MediaTek Dimensity 7050, jehož skóre na AnTuTu přesahuje 600 000 bodů. Telefon podporuje až 48 GB RAM (16 GB fyzické + 32 GB virtuální) a 512 GB vnitřního úložiště, rozšiřitelného až na 2 TB.

Efektivní chlazení (5480 mm²) a Wi-Fi 6 přinášejí rychlost a stabilitu i při náročném provozu.

Fotoaparáty pro každý okamžik, ve dne i v noci

Telefon je vybaven 64MP hlavním fotoaparátem s velkým 1/2” senzorem, 20MP noční kamerou od Sony® a 50MP selfie senzorem od Samsungu®.

Podporuje 4K video a díky nočnímu vidění je ideální i pro použití v úplné tmě.

DokeOS 4.2: Android 15 v nejpokročilejší podobě

Operační systém DokeOS 4.2 na bázi Androidu 15 přináší optimalizace pro plynulost, bezpečnost i přizpůsobení uživateli.

Funkce jako Focus Mode, Game Mode, Privacy Space nebo Notebook 2.0 zvyšují komfort i zabezpečení. Blackview slibuje 3 roky hlavních aktualizací Androidu.

Cena, dostupnost a zákaznický servis

Blackview XPLORE 1 bude celosvětově uveden 31. srpna na AliExpressu s limitovanou promo akcí do 5. září. Zákazníci se mohou těšit na 24měsíční záruku, nonstop zákaznickou podporu a dostupný offline servis.

Je ChatGPT-5 zklamání?

💡ANKETA: Kolik maximálně byste byli ochotni utratit za top model?

