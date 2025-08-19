Rusko omezuje hovory přes WhatsApp a Telegram. Tvrdí, že chrání občany před kyberkriminalitou

Zdroj: Dotekomanie.cz
Ruské úřady omezily hlasové a videohovory přes populární aplikace WhatsApp a Telegram. Podle státního regulátora jde o snahu zabránit podvodům a zneužívání těchto služeb k teroristickým aktivitám. Kritici ale tvrdí, že jde o další krok k omezení svobody internetu a posílení kontroly nad digitální komunikací.
Ruské úřady omezují komunikaci přes populární komunikační platformy
Od pondělí hlásí uživatelé napříč Ruskem problémy s hovory přes WhatsApp a Telegram – hovory se nedaří navázat nebo často vypadávají. Ve středu regulační úřad Roskomnadzor oficiálně potvrdil, že omezení hlasových a videohovorů bylo zavedeno. Ostatní funkce aplikací zůstávají zatím dostupné. Podle prohlášení úřadu se WhatsApp a Telegram staly hlavními nástroji pro podvody, vydírání a verbování ruských občanů k sabotáži a teroristickým činům. Omezení má podle něj pomoci těmto hrozbám zabránit.
Úřady uvedly, že hovory mohou být obnoveny, pokud provozovatelé aplikací splní ruské zákony, konkrétně se jedná o povinnost poskytovat informace o případech hromadných podvodů a přípravách útoků bezpečnostním složkám.
Omezení zahraničních aplikací přichází v době, kdy Moskva intenzivně podporuje přechod na domácí technologie. Od září bude na všech nových telefonech předinstalovaná státem podporovaná aplikace Max, vytvořená zakladatelem sítě VKontakte. Inspirací jí byl čínský WeChat, Max má totiž integrovat nejen chat, ale i státní služby, platby a digitální identifikaci. Tato aplikace má podle vlády zajistit větší bezpečnost, podle kritiků jde ale o cestu ke státem řízené komunikaci.
WhatsApp, který vlastní americká společnost Meta, označil krok za pokus odebrat Rusům bezpečnou komunikaci a přinutit je používat méně bezpečné alternativy, které umožňují státní dohled. „Budeme nadále dělat vše, co je v našich silách, aby byla šifrovaná komunikace dostupná pro každého, včetně lidí v Rusku,“ uvedla firma na síti X. Telegram se k situaci nevyjádřil přímo kriticky, ale zdůraznil, že aktivně bojuje proti zneužívání platformy, včetně výzev k násilí, podvodům a sabotáži. Telegram má v Rusku téměř 90 milionů uživatelů.
Ruské úřady tvrdí, že omezení hovorů pomůže v boji proti kyberkriminalitě. Podle dat centrální banky je však skutečná situace jiná – nejvíce podvodů (45,6 % v roce 2024) se děje přes běžné telefonní hovory, zatímco podvody přes messengery tvoří pouze 15 % případů. Navíc po zavedení omezení vzrostl objem klasických hovorů o 25 %, jak uvedli místní mobilní operátoři. Uživatelé se tak vracejí k méně bezpečné formě komunikace, kterou lze snadněji sledovat.
Digitální práva a nezávislí experti varují, že přechod na státní platformy představuje riziko pro svobodu projevu a soukromí. Ruské zákony totiž nařizují uchovávání záznamů všech hovorů po dobu šesti měsíců a metadat až tři roky. Bezpečnostní složky mají k těmto datům přístup na požádání. Podle organizace Roskomsvoboda jde o další porušení principu síťové neutrality a „drsný pokus protlačit státem řízené platformy“.
