Huawei přidává offline navigaci do Petal Maps

Huawei Pura 70 Pro | Zdroj: Huawei
Huawei se snaží nabídnout co nejširší portfolio vlastních aplikací po té, co již nemůže nabízet Google služby a aplikace. Musí se tak starat i o vlastní navigační aplikaci a službu, která se jmenuje Petal Maps. Nyní dostává poměrně důležitou aktualizaci.
Petal Maps
Aplikace Petal Maps se snaží nabídnout podobné funkce jako Google Mapy, Waze a další, ale jsou trochu pozadu, co se týče funkcí a dat. I tak jde vidět, že se Huawei stará. Až nyní ale aplikace dostává podporu pro offline navigaci.
Pokud jste o stažení mapových podkladů, tak toto je možné už nějakou dobu, ale aplikace neuměla navigovat bez připojení k internetu. To se s novou aktualizací mění. Konkrétně se jedná o verzi 5.3.0.302. První je ale nutné stáhnout mapové podklady, až pak je možné nechat pracovat navigaci bez připojení k internetu.
Tato verze také podporuje nepřesné zobrazení polohy. Konkrétně je přesnost omezena na 5km okruh. Má se jedná o funkci zaměřenou na ochranu osobních dat, tedy aby se neregistrovala přesná poloha. Aplikace jako toková není špatná, ale asi nikdy nebude dosahovat takových kvalit jako Waze nebo Google Mapy, zejména kvůli menšímu množství dat od uživatelů.
Zdroj: gsmarena.com
Komentáře