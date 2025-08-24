Huawei přidává offline navigaci do Petal Maps

Huawei přidává offline navigaci do Petal Maps
2025-08-24T20:00:40+02:00
• 24. 8. 2025#Aplikace

Huawei Pura 70 Pro | Zdroj: Huawei

Huawei se snaží nabídnout co nejširší portfolio vlastních aplikací po té, co již nemůže nabízet Google služby a aplikace. Musí se tak starat i o vlastní navigační aplikaci a službu, která se jmenuje Petal Maps. Nyní dostává poměrně důležitou aktualizaci.

Petal Maps

Aplikace Petal Maps se snaží nabídnout podobné funkce jako Google Mapy, Waze a další, ale jsou trochu pozadu, co se týče funkcí a dat. I tak jde vidět, že se Huawei stará. Až nyní ale aplikace dostává podporu pro offline navigaci.

Pokud jste o stažení mapových podkladů, tak toto je možné už nějakou dobu, ale aplikace neuměla navigovat bez připojení k internetu. To se s  novou aktualizací mění. Konkrétně se jedná o verzi 5.3.0.302. První je ale nutné stáhnout mapové podklady, až pak je možné nechat pracovat navigaci bez připojení k internetu.

2298515 600x800x

Zdroj: Huawei

Tato verze také podporuje nepřesné zobrazení polohy. Konkrétně je přesnost omezena na 5km okruh. Má se jedná o funkci zaměřenou na ochranu osobních dat, tedy aby se neregistrovala přesná poloha. Aplikace jako toková není špatná, ale asi nikdy nebude dosahovat takových kvalit jako Waze nebo Google Mapy, zejména kvůli menšímu množství dat od uživatelů.

Zdroj: gsmarena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Flip, Flop, Fold aneb ohnuli jsme Samsungy

💡ANKETA: Jak platíte za svůj mobilní tarif nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Pixel 10
Pixel 10
Pixel 10

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat