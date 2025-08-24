Google Mapy více zpřístupní sekci nedávno navštívených míst

Google Mapy už dávno neslouží jen k navigaci. Pomáhají objevovat nová místa, plánovat výlety i kontrolovat, kde jste v minulosti byli. Problém byl ale v tom, že přístup k této historii nebyl vždy intuitivní. S nejnovější aktualizací se to mění. Google přináší novou sekci, která vám ukáže navštívená místa přehledněji než kdy dřív.

Google vylepšuje sekci nedávno navštívených míst

V rámci verze 25.34.00.796159725 přidává Google do aplikace Mapy na Androidu novou sekci s názvem „Vaše nedávná místa“. Ta se nachází přímo nad seznamy uložených míst a shromažďuje všechny lokality, které jste v poslední době navštívili. Každý záznam v seznamu je vybaven ikonou záložky pro rychlé uložení a menu, které umožňuje sdílení místa, zobrazení detailů nebo jeho odebrání z historie.

Nad seznamem míst se nově nachází horizontální nabídka filtrů, která pomáhá zpřesnit výběr. K dispozici jsou čtyři možnosti: Oblast, Kategorie, Uložené a Historie Map. Po klepnutí na „Kategorie“ se otevřou další podkategorie jako Jídlo a pití, Kultura, Nakupování, Turistické atrakce nebo Hotely.

mapy 1 588x1318x mapy 2 588x1320x mapy 3 588x1316x

Zdroj: Android Police

Tato funkce je ideální pro rychlé připomenutí oblíbené kavárny z víkendu nebo znovunalezení obchodu, kolem kterého jste jen tak prošli a zapomněli jeho název.

Google Mapy už nyní sledují váš pohyb díky funkci Časová osa (Timeline), která je dostupná v záložce „Vy“. V dolní části se nachází sekce „Navštíveno“, která chronologicky zaznamenává to, kde se zrovna nacházíte. Rozdíl spočívá v tom, že nová funkce „Vaše nedávná místa“ je přehlednější a snadněji dostupná – nikoliv hluboko v nastavení, ale přímo ve výchozí záložce.

Novinku zatím objevili vývojáři při rozboru APK souboru, takže se zatím nedostala do veřejné verze aplikace. Google se o jejím oficiálním spuštění zatím nevyjádřil. Je však pravděpodobné, že půjde o součást širšího redesignu.

Zdroj: androidpolice.com

