OnePlus má nově tlačítko pro umělou inteligenci. Okopíroval ho od Nothing

OnePlus má nově tlačítko pro umělou inteligenci. Okopíroval ho od Nothing
2025-08-12T07:00:48+02:00
• 12. 8. 2025#AI #Smartphony

OnePlus začíná v Evropě uvolňovat aktualizaci pro modely OnePlus 13 a OnePlus 13R, která přidává AI asistenta Plus Mind. Funkce byla poprvé uvedena v červenci u řady Nord 5, kde se spouští přes fyzické tlačítko Plus Key nahrazující tradiční Alert Slider. Přístup je podobný tomu, co před pár měsíci představila značka Nothing u řady Phone (3a), který přinesl vyhrazené AI tlačítko na boku telefonu. Spíše než o kopii bychom však v případě OnePlus mluvili o návratu a výměně jejich Alert Slideru.

oneplus ai plus mind copies nothing essential space v0 s4t7jlb4n74f1 1500x750x

Zdroj: OnePlus

Zpracuje cokoli na obrazovce a uloží do poznámek

AI Plus Mind umožňuje uložit libovolný obsah z obrazovky, ať už je to webovka, obrázek, konverzace či příspěvek ze sociálních sítí. Vše, co je uloženo pomocí tlačítka nebo tří prstů, se objeví v aplikaci Plus Mind/Mind Space.  Novinka rozpozná důležité údaje, jako jsou například data událostí, a nabídne jejich přidání do kalendáře. K uloženým položkám lze přistupovat také přes AI Search, který prohledává obsah uložený v telefonu.

Aplikace Mind Space využívá rozpoznávání obrazu i textu, automaticky vytváří popisy a štítky a umožňuje překlady obsahu přímo z obrazovky. Například při prohlížení plakátu stačí gesto třemi prsty či zmáčknutí tlačítka, systém uloží snímek, extrahuje datum a nabídne vytvoření události.

OnePlus navíc prohlubuje integraci s Google Gemini, který má fungovat napříč aplikacemi OxygenOS i Google aplikacemi. Aktualizace OxygenOS také přidává další AI funkce známé z novějších zařízení značky:

  • AI Translation pro překlad textů, hovorů i obsahu fotoaparátu.
  • AI Reframe pro úpravu kompozice fotografií.
  • AI Perfect Shot, který vylepší skupinové snímky.

Dle OnePlus by novinka měla být bezpečná

Při zpracování vysoce citlivých informací využívá AI přímo výkon telefonu a data neodesílá dále. Co je však považováno za vysoce citlivá data, není zřejmé. Někdy je prý potřeba větší výpočetní síla, než jakou dokáže mobil poskytnout, a tak jsou data odesílána na Private Computing Cloud (PCC). OnePlus telefon by měl data před jejich odesláním zašifrovat. OnePlus dále tvrdí „Servery data zpracují v izolovaných virtuálních prostředích a okamžitě smažou, aniž by kdokoli viděl jejich obsah. Ani OnePlus tedy nemá přístup ke zpracovávaným informacím.“ OnePlus si však data musí na serveru rozšifrovat.

Zdroje: wired.com, community.oneplus.com, oneplus.com, reddit.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Nejdivnější mobil roku? Nebo absolutně nejzajímavější? Nothing Phone (3) recenze

💡ANKETA: Koupili byste si repasovaný mobil, pokud by byl levnější než nový?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Karel Čapka

Absolvent mediálních studií a žurnalistiky. Zajímám se o moderní technologie, sociální sítě a mám rád focení. Vždy si najdu chvilku na čtení a baví mě učit se novým věcem. Zajímají mě moderní dějiny, politika, geografie, Formule 1 a vlastně ode všeho něco.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat