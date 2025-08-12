OnePlus má nově tlačítko pro umělou inteligenci. Okopíroval ho od Nothing

OnePlus začíná v Evropě uvolňovat aktualizaci pro modely OnePlus 13 a OnePlus 13R, která přidává AI asistenta Plus Mind. Funkce byla poprvé uvedena v červenci u řady Nord 5, kde se spouští přes fyzické tlačítko Plus Key nahrazující tradiční Alert Slider. Přístup je podobný tomu, co před pár měsíci představila značka Nothing u řady Phone (3a), který přinesl vyhrazené AI tlačítko na boku telefonu. Spíše než o kopii bychom však v případě OnePlus mluvili o návratu a výměně jejich Alert Slideru.
Zpracuje cokoli na obrazovce a uloží do poznámek
AI Plus Mind umožňuje uložit libovolný obsah z obrazovky, ať už je to webovka, obrázek, konverzace či příspěvek ze sociálních sítí. Vše, co je uloženo pomocí tlačítka nebo tří prstů, se objeví v aplikaci Plus Mind/Mind Space. Novinka rozpozná důležité údaje, jako jsou například data událostí, a nabídne jejich přidání do kalendáře. K uloženým položkám lze přistupovat také přes AI Search, který prohledává obsah uložený v telefonu.
Aplikace Mind Space využívá rozpoznávání obrazu i textu, automaticky vytváří popisy a štítky a umožňuje překlady obsahu přímo z obrazovky. Například při prohlížení plakátu stačí gesto třemi prsty či zmáčknutí tlačítka, systém uloží snímek, extrahuje datum a nabídne vytvoření události.
OnePlus navíc prohlubuje integraci s Google Gemini, který má fungovat napříč aplikacemi OxygenOS i Google aplikacemi. Aktualizace OxygenOS také přidává další AI funkce známé z novějších zařízení značky:
- AI Translation pro překlad textů, hovorů i obsahu fotoaparátu.
- AI Reframe pro úpravu kompozice fotografií.
- AI Perfect Shot, který vylepší skupinové snímky.
Dle OnePlus by novinka měla být bezpečná
Zdroje: wired.com, community.oneplus.com, oneplus.com, reddit.com
