WhatsApp testuje lepší možnosti kolem profilové fotky

Při nastavování profilu na komunikačních platformách je někdy ta nejnudnější část spojená s profilovou fotkou. Mnozí mají svou oblíbenou profilovou fotku, ale při nastavování musí jít na jinou síť a stáhnout používanou fotku, případně si ji nějak najít v galerii na mobilu. WhatsApp toto chce zjednodušit, případně urychlit aktualizaci v nové verzi aplikace.

Profilová fotka

WhatsApp má svůj beta program pro testování novinek, bohužel je většinou zaplněn, takže o novinkách se dozvídáme jen díky aktivním členům, kteří o všem informují. Tentokrát si všimli změny, která se týká nastavení profilové fotky. Konkrétně jsou zde dvě nové možnosti. Profilový snímek lze nahrát z Facebooku a Instagramu.

Jde ale jen o použití profilových obrázků z těchto sítí, nikoliv že byste použili jakýkoliv snímek, který jste na ně nahráli. Sice se jedná o drobnost, ale zjednoduší to nastavení a případně i aktualizaci na WhatsApp, jen to teda není automatická funkce. Při každé změně na Facebooku nebo Instagramu budete muset provést manuální aktualizaci, ale je to jen pár kliknutí. Nebude potřeba fotku stahovat a pak nahrávat ze zařízení.

Další změna se týká možnosti nastavení avatara, přičemž může být jako doplněk grafické podoby profilu, tedy že budete mít fotku a avatara současně. U něj se navíc nabízí možnosti změny pozadí a případně i animace. Zatím ale nevíme, jak bude novinka pracovat a jak se bude zobrazovat ostatním uživatelům.

