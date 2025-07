Google chystá změny kolem funkce Právě se přehrává

Zdroj: Dotekomanie.cz

Někdy potřebujeme identifikovat písničku, a to i na základě krátké znělky. Dalo by se říci, že v tomto případě některé zkušené napadne hned aplikace Shazam, ale Google má i vlastní službu. Ta je integrovaná do Gemini, i do Androidu, tedy některé mobily mají tuto funkci. Google ale asi chystá větší změnu.

Pokud jde o identifikaci aktuálně přehrávané písničky, v podstatě stačí spustit asistenta, nebo tedy naslouchání Androidu, a jakmile dojde k rozeznání hudby, nabídne se tato funkce. Případně Gemini nabízí dedikované tlačítko. I tak se něco kuchtí a možná se dočkáme samostatné aplikace. Už před nějakou dobou se podařilo zaznamenat, že se pracuje na „dlaždici“ pro panel rychlého spuštění.

Nebude to ale jediná novinka. Ještě bude možné přidat zkratku na plochu nebo zamykací obrazovku. Aby toho nebylo málo, podařilo se v poslední verzi Android Canary objevit, že funkce Právě se přehrává bude nově v podobě aplikace, i s vlastní ikonou, jak můžete vidět níže. Jednoduše tuto funkci najdete mezi ostatními aplikacemi.

Aktuálně novinka není kompletně připravená a po kliknutí se jen otevře historie, ale umíme si představit, co se asi chystá. V první řadě Google může z této funkce udělat aplikaci jen kvůli rychlejším aktualizacím přes Obchod Play. Pak je zde možnost, že by Google mohl aplikaci uvolnit mezi všechny mobily s Androidem a nabídnout tak plnohodnotnou funkci. Budeme si ale muset počkat, co vlastně Google připravuje s touto funkcí.

Zdroje: androidauthority.com, androidauthority.com



