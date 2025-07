Samsungu Galaxy S26 Ultra bude tenčí a nabídne i změny v designu

Zdroj: Dotekomanie.cz

Už se objevilo několik spekulací kolem změn a novinek u nejvyšší produktové řady od Samsungu. Jednak se objevily první informace o procesoru Exynos 2600, ale také zde máme změny kolem softwaru a celkově strategie. Aby toho nebylo málo, máme zde náznaky budoucí novinky Samsungu Galaxy S26 Ultra.

Konečně evoluce?

V první řadě zde máme render od IceUniverse, který by měl naznačovat designové změny zadní strany, ale zatím nelze s jistotou říci, že takto bude mobil vypadat. Pakliže rendery od @onleaks ukáží tento designový směr, tak už tomu můžeme věřit, nebo budeme mít větší jistotu. Pakliže se potvrdí, tak asi někteří budou uvádět, že se Samsung inspiroval u Sony, tedy minimálně v podobě fotomodulu.

Mobil by měl být tenčí, přičemž máme očekávat 7,x mm, ale současně naroste do výšky a šířky, ale jen o desetiny milimetru. Displej jako taková má mít 6,9 palců s novou generaci antireflexního skla. I samotné foťáky, respektive senzory budou vylepšeny, ale zde si raději počkejme na přesnější informace.

O výkon se má starat Snapdragon 8 Elite 2, zatímco základní model S26 má mít Exynos 2600. Baterie by měla mít stále 5000 mAh, ale nabíjení by se mělo zrychlit na 60 W přes USB C. Všechny tyto informace je ale nutné brát s nadhledem a spíše je berte jen orientačně.

