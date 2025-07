Doogee S200 Max ohromí 22 000mAh baterií

Doogee S200 Max | Zdroj: GSMArena

Firma Doogee bude každým dnem do oficiálního prodeje vypouštět odolný telefon s označením S200 Max. V rámci vlastní nabídky by měl na samotné špici nahradit zástupce S200 Plus. Ten byl poprvé odhalen teprve v březnu během veletrhu MWC. Případní zájemci se mohou těšit nejen na obrovskou baterii nebo nadstandardní odolnost.

Blízko k dokonalosti

Do přední části se postavil 6,72palcový LCD displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Tradiční „Waterdrop“ výřez zabírá 32MPx selfie kamerka. Součástí hardwarové stránky je čipset Dimensity 7050 z dílny MediaTeku. Následuje 16GB operační paměť RAM či 512GB interní úložiště včetně podpory až 2TB paměťových microSD karet.

U objektivů fotoaparátu čeká druhý panel s úhlopříčkou 1,3 palce a rozlišením 240 x 240 pixelů. Na něm si asi většina nechá zobrazit aktuální čas. Ze sestavy čtyř fotoaparátů si zaslouží zmínku hlavní 108MPx snímač a 20MPx senzor IMX350 od Sony pro noční vidění.

Celkovou výdrž udává 22 000mAh článek baterie, u kterého najdete rychlé 66W a zpětné 18W nabíjení. Odolnost dokládají známými certifikacemi IP68, IP69K, MIL-STD-810H. Pozornosti nesmí uniknout ani dvojitá LED svítilna s osvětlením do dálky až 10 metrů nebo 5 různými režimy svícení.

Nakonec seznam specifikací uzavírá technologie NFC, přizpůsobitelná tlačítka, boční skener otisků prstů a operační systém Android 15. Prodejci budou nabízet dvě barevné verze (šedou, zlatou) za doporučenou cenu 560 dolarů (tj. cca 11 736 Kč).

