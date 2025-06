Zdroj: Mapy

To nej z uplynulého týdne #24 – Mapy, reklamy ve WhatsApp, podcast, Firefly a další

Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.

O2 představuje lokalizační čip i pro Android

Minulý rok O2 uvedlo vlastní lokalizační čip, tedy tag, ale byl určen jen pro iOS zařízení. Nyní zde máme pokračování v podobě O2 tag pro Android. [pokračování článku]

Google má nový český hlas v Gemini Live

Google se umí pochlubit novinkami, ale někdy je jednoduše zavede a nikomu neřekne ani slovo. To je i případ Gemini Live, tedy asistenční služby nebo spíše hlasového AI chatbota, který byl relativně nedávno uveden i na českém trhu s podporou českého jazyka. Bohužel měl nějakou starší variantu syntézy češtiny, takže zněl velmi roboticky a nepřirozeně. Google ale nasadil aktualizaci. [pokračování článku]

Podvody s falešnou technickou podporou v Česku vzrostly o 118 %. Jak je poznat a bránit se jim?

V 1. čtvrtletí 2025 došlo v České republice k dramatickému nárůstu útoků formou falešné technické podpory. Počet případů vzrostl oproti předchozímu období o alarmujících 118 %, jak uvádí zpráva společnosti Gen, globálního lídra v oblasti kyberbezpečnosti a poskytovatele produktů Avast. [pokračování článku]

Realme Narzo 80 Lite 5G je levná novinka s pořádnou baterií

Nedávno Realme rozšířilo nabídku o modely Narzo a nyní zde máme další přírůstek v podobě Realme Narzo 80 Lite 5G. Už podle názvu je jasné, že se jedná o méně vybavený mobil, což je sice pravda, ale poměr ceny a výbavy je velmi dobrý. [pokračování článku]

Samsung uvádí One UI 8 Watch Beta s novým trenérem běhu a funkcemi pro zdraví

Samsung spouští beta verzi svého nejnovějšího systému One UI 8 Watch pro chytré hodinky Galaxy Watch. Mezi hlavní novinky patří chytrý trenér běhu, sledování vaskulární zátěže, antioxidační index a personalizované doporučení ideálního času na spánek. [pokračování článku]

Enyaq RS Race je nový koncept závodního vozu od škodovky

V mladoboleslavské automobilce šílí. Je to jen dva týdny, co Škoda světu ukázala koncept elektrického favoritu, a už je to tu zase. Inženýři Škoda Motorsport se nyní chlubí koncepčním vozem Enyaq RS Race, který nadchne nejenom fanoušky rally. [pokračování článku]

Adobe Firefly je AI aplikace pro generování obrázků i videí

Trend nejrůznějších AI nástrojů zde bude nějakou dobu a mnoho společnosti se soustřeďuje na co nejlepší generování fotografií a videí. Zpravidla dostaneme nějakou ochutnávku, přičemž nějaké delší nebo větší projekty jsou již za peníze. Adobe nestojí stranou a představuje aplikaci Adobe Firefly. [pokračování článku]

Podcast: Apple představil skleněnou revoluci

Apple představil nové operační systémy v čele s novým skleněným designem. Jedná se o nejodvážnější aktualizaci všech dob? Co nás zaujalo? Michal a Přemek vás provedou tímto nabitým hodinovým dílem o všem z vývojářské konference WWDC 2025. [pokračování článku]

Reklamy ve WhatsApp v EU nebudou jen tak, Meta couvá

Mnohdy se společnosti vymlouvají, že nemohou nějakou novinku zavést v EU, hlavně kvůli legislativě. Ta je přísnější v mnoha ohledech, ale už jsme viděli situace, že nakonec konkrétní firma spustila novou funkci, byť se legislativa nezměnila. Dá se říci, že firmy se snaží tlačit na EU, na uživatele a případně využívají tuto výmluvu jako obhajobu zdržení. Tentokrát ale uživatelé služby WhatsApp asi budou rádi za EU, jelikož reklamy se na platformě jen tak neobjeví. [pokračování článku]

Mapy od Seznamu dostávají novinky, hlavně potěší předplatitele

Seznam se snaží nabídnout každou chvíli nějakou novinku, přičemž jde vidět snaha vylepšovat služby i mimo hranice Česka. Tentokrát zde máme hlavně novinky pro předplatitele. [pokračování článku]

Garmin představuje chytrý náramek pro sledování spánku

Pro sledování spánku už americkému Garminu chytré hodinky asi nestačí. Společnost nyní přichází s novým chytrým zařízením, které se jmenuje Index Sleep Monitor. Lehký náramek navržený pro nošení na paži vám přinese ty nejpřesnější údaje o vašem spánku. [pokračování článku]

Google Play příští rok ukončí podporu starších ciferníků pro Wear OS

Google oznámil zásadní změnu, která ovlivní vývojáře i uživatele chytrých hodinek s operačním systémem Wear OS. Začátkem příštího roku, konkrétně od 14. ledna končí podpora všech starších ciferníků vytvořených pomocí knihoven AndroidX nebo Wearable Support Library. Tato změna je součástí širší strategie, jejímž cílem je sjednotit platformu Wear OS pod nový standard s názvem Watch Face Format. [pokračování článku]

