10 praktických pomocníků od Teendow a Mudiro, které vám ulehčí úklid, cestování i práci kolem domu

Vybrali jsme pro vás deset technologických vychytávek, které zaujmou výkonem, funkcemi i cenou. Ať už hledáte nový vysavač, robotického pomocníka, cestovní lednici nebo praktický nástroj na zahradu – v tomto přehledu najdete to pravé. Všechny produkty navíc pořídíte s výhodným kupónem.

1) Teendow C5 Carpet Cleaner & Vacuum – hloubkový čistič koberců

Hledáte spolehlivý způsob, jak vyčistit koberce do hloubky bez námahy? Teendow C5 nabízí silné sání 11 000 Pa, dvě různé hubice (malou i velkou) a praktický design s velkými nádržemi – 1,5 l na čistou a 0,8 l na špinavou vodu. Díky hlučnosti pod 80 dB čistí tiše a efektivně. Oceníte i IPX4 odolnost proti stříkající vodě, snadno omyvatelné části a dlouhý přívodní kabel s hadicí, které umožní dosáhnout i do vzdálenějších koutů. Ideální volba pro domácnosti s dětmi, zvířaty i alergiky.

Cena: 2045 Kč Kupón: RVXCGTBXQ

2) Teendow P11Pro – tyčový bezdrátový vysavač s vysokým výkonem

Výkonný a lehký bezdrátový vysavač, který si poradí s jakýmkoli povrchem. Díky bezkartáčovému motoru dosahuje sací síly až 25 000 Pa a umožní vám snadno vysát prach, chlupy i drobky. Váží jen 2,65 kg, takže se s ním pohodlně manipuluje i jednou rukou. Na jedno nabití zvládne až 35 minut provozu a 450ml nádobu na nečistoty nemusíte často vyprazdňovat. S hlučností pod 75 dB vás nebude rušit ani večer. Oceníte také snadné ovládání jediným tlačítkem – ideální pro rychlý úklid bez zbytečných kabelů.

Cena: 1760 Kč Kupón: RV1HDWHJ86

3) Teendow D10S – chytrý robot s mopem i hlasovým ovládáním

D10S je pokročilý robotický vysavač s mopovací funkcí, který uklidí za vás. Díky sacímu výkonu až 4500 Pa se nezalekne žádné nečistoty a inteligentní mapování umožňuje nastavení zakázaných zón i uložení až 5 map – ideální pro vícepatrové domy. Vysává i vytírá zároveň, takže podlaha bude nejen čistá, ale i lesklá. Nechybí senzory pro vyhýbání překážkám a hlasové ovládání přes Google Assistant nebo Alexu. Skvělá volba pro každého, kdo chce ušetřit čas a mít pořád uklizeno.

Cena: 2500 Kč Kupón: RV3R96Z4S5

4) Teendow D10S MAX – robot s automatickým vyprazdňováním

Pokud hledáte robotický vysavač, na který můžete téměř zapomenout, D10S MAX je jasná volba. Nabízí silné sání, mopování a navíc má samovyprázdňovací zásobník na 300 ml prachu – bez nutnosti sáčků. Inteligentní navigace zajišťuje, že se neztratí a uklidí skutečně všude. Hlasové ovládání i kompatibilita s aplikací usnadňují plánování úklidu. Výborný pro majitele domácích mazlíčků, kteří ocení schopnost vysát chlupy i špínu bez nutnosti denního dohledu.

Cena 3700 Kč Kupón: RVKKJF9RCH

5) Teendow D20S Max+ – robot s 360° LiDAR navigací a extrémním sáním

Tento model patří mezi to nejlepší na trhu. Nabízí extrémní sací výkon 6000 Pa, 180 minut provozu a pokročilou LiDAR navigaci, která zvládá přesné mapování i ve tmě. Umí uložit až 5 map, takže je vhodný i pro větší nebo víceúrovňové domácnosti. Funkce mopování s elektronickým dávkováním vody se přizpůsobí typu podlahy. Ovládání přes aplikaci a hlasem je samozřejmost. Ideální pro náročné uživatele, kteří požadují precizní a důkladný úklid.

Cena: 5450 Kč Kupón: RV8T32DNEK

6) MUDIRO 45L Autochladnička s výrobníkem ledu – ideální na cesty

Jedinečné řešení pro každého, kdo tráví čas na cestách. Tato 45litrová lednice nejen chladí, ale také automaticky vyrábí a uchovává led – ideální na letní dovolené nebo výlety. Lze napájet ze sítě, z auta i pomocí solárního panelu. Využívá německý DC kompresor a inteligentní ovládání, které umožňuje přesné nastavení teploty. Vnitřek je z ekologického plastu bez zápachu. Kompaktní, odolná a energeticky úsporná volba pro každého cestovatele.

Cena: 6145 Kč Kupón: 4JY5JKASGPP6

7) MUDIRO Autochladnička 12V – výběr z 35L a 55L variant

Tato autochladnička nabízí dvě zóny – chladicí a mrazicí – s možností nastavení teploty až na -20 °C. Pokročilá kompresorová technologie zajišťuje nízkou spotřebu (průměrně jen 45 W) a spolehlivý výkon i při odpojení od napájení. Má tichý chod, LED osvětlení, kolečka a skládací madlo. Vhodná na cestování, rybaření, karavaning i běžné použití doma. Tříúrovňová ochrana baterie zabraňuje jejímu vybití a usnadňuje použití i v náročnějších podmínkách.

Cena od 3800 Kč Kupón: QJC8RG45Y4JN

8) MUDIRO Air Jack – nafukovací zvedák 3T nebo 5T

Robustní pneumatický zvedák, který zvládne až 5 tun. Vhodný pro domácí i profesionální použití – zvládne zvednout osobní auta, SUV i pick-upy. Má rozsah zdvihu až do 47 cm a ergonomické ovládání s rychlým zdvihem do 5 sekund. Konstrukce ze šesti ocelových trubek a třívrstvý gumový vak zaručují stabilitu i při vyšší zátěži. Protiskluzová guma na vrchu i antikorozní úprava dělají z tohoto modelu spolehlivý nástroj do každé garáže.

Cena od 2000 Kč Kupón: 56RKVXW80APB

9) MUDIRO EW-02 – bezdrátová tlaková myčka s pěnovací lahví

Kompaktní a výkonná bezdrátová myčka s možností výběru baterie (6 000 nebo 12 000 mAh). Nabízí 6 tvarů trysek v jednom a dosah až 6 metrů. Silný tlak (20D) a odolný motor si poradí s mytím auta, dlažby nebo zahrady. Pěnovací nádobka zvyšuje účinnost čištění. Myčka je lehká, přenosná, bez omezení kabelem – ideální volba pro rychlou a pohodlnou údržbu.

Cena od 580 Kč Kupón: ESMX4XWMQYYV

10) MUDIRO EW-S03 – silnější bezdrátová myčka s větším dosahem

Vyšší výkon, větší baterie (až 15 000 mAh) a tlak s dosahem až 8 metrů dělají z tohoto modelu ještě efektivnějšího pomocníka. Vhodná na zahradu, auto i úklid kolem domu. Má nastavitelnou 6v1 trysku, pěnovací lahev a inteligentní elektroniku pro plynulý výkon bez přerušení. Skvělá kombinace mobility a výkonu.

Cena od 550 Kč Kupón: RNVVGVDHRY47

Zaujaly vás tyto produkty?

Nezapomeňte využít výše uvedené slevové kódy. Jedná se o limitované nabídky, takže neváhejte. Moderní technologie nemusí být drahá – stačí vědět, kde hledat.



Domů Články 10 praktických pomocníků od Teendow a Mudiro, které vám ulehčí úklid, cestování i práci kolem domu

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Předchozí článek Xiaomi Smart Band 10 představen, láká hlavně na design Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡ANKETA: Jaký typ sluchátek preferujete? Pecky

Špunty

Náhlavní

S otevřeným designem

Bez rozdílu, hlavně že dobře hrají Nahrávání ... Nahrávání ...