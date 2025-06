Uniká podoba nových Galaxy Watch, všechny tři verze [aktualizováno]

Zdroj: sammyguru

Aktualizováno 13. 6.

Už jsme zde měli náznak vzhledu nadcházejících modelů hodinek od Samsungu a nyní zde máme podobu všech tří modelů. Vlevo se nachází základní model Galaxy Watch 8, uprostřed pak Galaxy Watch 8 Classic a poslední je Galaxy Watch Ultra (2025). Jde vidět, že právě základní model nemá prostřední tlačítko a nejmasivnější je poslední model. Verze Classic bude mít rotační lunetu, zřejmě jako jediný.

Aktualizováno 21. 5.

Nedávno se objevily obrázky ze zdrojových kódů z jedné z aplikací od Samsungu, díky čemuž jsme dostali přibližnou představu, jak budou vypadat nadcházející hodinky od Samsungu. Nyní design potvrzuje @onleaks, který má velmi přesné informace. Díky nim vytvořil rendery. Ty jsou sice vytvořeny na základě CAD schémat, ale zpravidla se nakonec potvrdí i do detailů. Jak můžete vidět, základní konstrukce bude mít spíše čtvercový půdorys, byť tedy zakulacený. Na něm bude kulatý displej. Hodinky tak vypadají robustněji, což se může některým zájemcům líbit. Kromě toho se spekuluje, že základní verze bude mít baterii o kapacitu 450 mAh a 1,5palcový displej.

Původní článek 11. 5.

V poslední době jsme zaznamenali několik spekulací kolem nadcházející řady hodinek od Samsungu, dokonce by se měl vrátit model Classic. V základu by se tedy měly nabízet modely Galaxy Watch 8 a Galaxy Watch 8 Classic, plus samozřejmě různé velikosti a varianty podle možností připojení. Nejnovější náznaky ale ukazují, že máme očekávat změnu v designu.

Hranatý design?

Redakce AndroidAuthority prohledávala zdrojové kódy One UI 8 pro hodinky a podařilo se jim najít několik informací kolem hodinek. V první řadě se objevují kódová označení „fresh8“ (zřejmě Galaxy Watch 8) a „wise8“ (zřejmě Galaxy Watch 8 Classic). Nové označení pro Ultra model zde není, ale nemůžeme zatím říci, že by se nechystala další verze.

Samotná kódová označení jsou důležitá, jelikož jsou spojena s obrázky hodinek v rámci návodu na používání. Jak můžete vidět níže, tak oba modely mají mít hranatý design převzatý z modelu Watch Ultra. Zachovají si kulaté displeje, jen tedy samotná konstrukce a zabouzdření bude mít spíše čtvercový tvar. Budou tak působit robustněji.

Zdroj: androidauthority

Verze Classic má mít navíc ještě Quick Button tlačítko mezi dvěma regulérními. Certifikační programy také poukazují na podporu Bluetooth 5.3 LE a Wi-Fi 4. Navíc by mělo dojít ke zrychlení nabíjení na 10 W. Na bližší informace si ale musíme počkat ještě nějakou dobu, zřejmě do poloviny léta.

