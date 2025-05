Samsung odstartuje One UI 8 s Androidem 16 v červnu

Zdroj: Samsung

Samsung si trochu pošramotil pověst s vydáním One UI 7, jelikož došlo k mnoha měsíčnímu zpoždění. Dle oficiálního vyjádření došlo ke zdržení zejména kvůli vývoji samotné nadstavby. Možná zde ale hraje roli samotná změna ze strany Googlu, který začne vydávat dvě verze svého systému každý rok. Aktuálně Samsung rozšiřuje dostupnost One UI 7 na svých mobilech, ale ještě než dokončí aktualizaci většiny zařízení, tak zde budeme mít další verzi.

Samsung sází na design a uživatelský zážitek jako klíč ke své budoucnosti

One UI 8?

Nejnovější zprávy naznačují, že by právě One UI 8 založený na Androidu 16 měl prvně přijít v červnu, tedy přibližně za měsíc. Mělo by se jednat o beta verzi, která bude dostupná pravděpodobně jen pro nejnovější top modely. Teoreticky tak bude asi stabilní verze dostupná po létu, ale to je nyní těžké odhadovat, když se mění věci trochu více, než bychom čekali.

Součástí spekulací jsou i náznaky, že další série Galaxy S26 bude mít rovnou k dispozici One UI 8.5. Tato řada mobilů přijde pravděpodobně v lednu, takže zde budeme mít asi půlroční cyklus ze strany Samsungu. To by více méně odpovídalo i nové strategii Googlu. Pokud se tato informace potvrdí, tak možná zde máme náznak, jak se bude jmenovat další verze Androidu. Sice jen tipujeme, ale mohlo by se jednat o Android 16.5.

Android 15 – které mobily mají dostupnou aktualizaci [aktualizováno]

Současně zde máme náznaky, že Samsung pozmění i vydávání aktualizací pro hodinky. Letos se zřejmě nedočkáme One UI 7. Samsung by měl nasadit rovnou One UI 8 pro své hodinky, takže by mělo dojít k většímu posunu. Tato verze navíc má být založena na Androidu 16, ale nevíme, kdy se dostane ven první beta, případně kdy bude k dispozici stabilní verze.

