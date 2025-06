Zdroj: DALL·E

V minulé anketě jsme se ptali, na co používáte mobilní telefon nejčastěji. Vyloučili jsme volání a posílání zpráv, jelikož je to spíše nativní činnost. Neočekávali jsme ale, že naši čtenáři pošlou hraní her na poslední pozici. Nejvíce ale používají mobil na sociální sítě a hned za tím je focení a natáčení. Čistě jako pracovní nástroj používá mobil 25,55 % hlasujících.

Sociální sítě: 33,64 %

Focení a natáčení: 27,10 %

Hraní her: 13,71 %

Práce / produktivita: 25,55 %

Nová anketa

V nové anketní otázce na další týden se ptáme, kde nejčastěji pořizujete mobilní telefon. Předpokládáme, že většina bude hlasovat pro e-shopy, ale zajímá nás, jestli i ostatní prodejní kanály jsou využívány a jak moc.

💡ANKETA: Kde nejčastěji kupujete nový mobil? U operátora

V kamenném obchodě

V e-shopu

Ze zahraničí

V bazaru

Neřeším, dostávám od zaměstnavatele Nahrávání ... Nahrávání ...

