Zdroj: DALL·E

S novou anketou zde máme vyhodnocení té minulé, kde jste se ptali, jak nakládáte s aktualizacemi. Celkem nás překvapilo, že většina hlasujících aktualizují své mobily hned, jak je to dostupné. Jen necelých 13 procent necháváme vše na automatickém systému aktualizace a přibližně 11 procent si klidně počká i týden. Zřejmě si tuto činnost nechávají na víkend. Bohužel jsou zde i tací, co ignorují aktualizace, případně to nechávají na moment, kdy jsou k tomu donuceni.

Hned, jak jsou dostupné: 71,26 %

Do týdne: 11,26 %

Jen když mě k tomu něco donutí: 2,3 %

Vůbec, ignoruju je: 2,3 %

Nechávám to v automatickém režimu: 12,87 %

Nová anketa

Věčný problém současných smartphonů je výdrž na jedno nabití. Pryč jsou časy, kdy nám mobil vydržel týden nebo dva. Proto se tentokrát ptáme, jak jste spokojení s výdrží vašeho současného smartphonu. Možnost tři a více dnů jsme zařadili na konec, jelikož předpokládáme, že takových uživatelů asi moc nebude.

💡ANKETA: Jak jste spokojeni s výdrží baterie svého telefonu? Výborná, vydrží mi i dva dny

V pohodě na jeden den

Večer už musím hledat nabíječku

Katastrofa, nosím powerbanku

Excelentní, vydrží tři a více dnů Nahrávání ... Nahrávání ...

Dřívější ankety

Předchozí článek Chytré hodinky nově v obchodech – Motorola, s AMOLED, dětské s LTE Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.