Recenze Huawei Watch 5 – opět krásné a titanové

Huawei dnes představil zcela novou generaci hodinek Huawei Watch 5. My jsme hodinky dostali na test již dva týdny před premiérou a tak vám dnes přinášíme rovnou recenzi. Tyto chytré hodinky nabízí to nejlepší od této značky a přináší například nové boční tlačítko se senzory, přesnější měření nebo inovovaný design. Jaké jsou v praxi?

Konstrukce

Nové Huawei Watch 5 jsou dostupné hned v několika verzích a dvou velikostech. Poprvé je k dostání menší 42mm verze, předchůdce měl jen námi dnes testovanou větší 46mm verzi. Jako člověk s menším zápěstím tento krok chválím.

K dispozici jsou dva materiály provedení. Menší 42mm model nabízí ocelové tělo, stejně jako základní nejnižší černá verze 46mm modelu. Ten je ale stejně jako předchůdce dostupný i v titanovém provedení. Na výběr je pak z fialové, hnědé a stříbrné. Pouze stříbrná má titanový pásek, zbylé dvě varianty mají silikonový pásek vypadající na první pohled jako kůže. Ten na mě osobně nepůsobí tak luxusním dojmem. Na druhou stranu se více hodí na sportovní aktivity než titan.

Rámečky kolem displeje jsou nově tenčí, údajně nejtenčí mezi Huawei hodinkami. Menší model má tloušťku rámečku pouze 1,8 mm, zatímco ten větší pak 2,2 mm. To vypadá dobře.

Potěšující novinkou je krycí sklo, to je totiž u úplně všech verzí safírové. Odolnost vůči poškrábání má být tedy větší. Po dvou týdnech testování na tomto jemně vypuklém skle neevidujeme žádné škrábance. Samotný displej má nyní maximální jas 3000 nitů a viditelnost na slunci je tak dostatečná.

Haptická odezva je skoro stejně dobrá jako na Apple Watch, což se moc často nevidí.

Nové zdravotní senzory

Kvalita zpracování je prvotřídní a tělo Huawei Watch 5 působí opravdu krásně. Líbí se mi otočná korunka s nápisem Huawei Watch. Pod korunkou líbivý vzhled mírně narušuje nové netradiční tlačítko. To integruje tzv. X-TAP senzor, který kombinuje senzor tlaku, EKG a PPG (světelný senzor). Díky tomu by mělo být měření zdravotních funkcí jako SpO2 ještě přesnější a rychlejší.

Pokud přiložíte prst na tento X-TAP senzor, spustí se zhruba minutová kontrola vašich zdravotních funkcí Health Glance. To je poměrně zajímavá funkce, zkontroluje se váš tep, kyslík v krvi, stres, HRV, změří EKG a teplotu pokožky a dokonce i dýchací cesty. Tam je nutné na hodinky zakašlat. Nemocný jsem během testování nebyl, a tak mi vždy hodinky řekly, že nenašly žádné abnormality. Tento přehled je pak nicméně možné zaslat třeba v PDF vašemu lékaři a nebo si ho jen prohlédnout v aplikaci Huawei Health jako na obrázku níže.

Nový X-TAP senzor ale nemusí sloužit jen pro získávání zdravotních dat. K dispozici je jedna hra, která dokáže využít jeho funkci měření síly ztlačení. To je zajímavé využití, které se mi líbí.

Huawei se letos také snaží lépe pracovat s daty a hledat mezi nimi souvislosti. Aplikace Health Insight v hodinkách vám ukazuje většinou jen průměrné hodnoty za posledních sedm dní.

Sport

Záznam trasy přes vestavěnou GPS mi přijde velice přesný. Máme k dispozici jak pásmo standardní pásmo GPS L1 na frekvenci 1575,42 MHz tak též pásmo L5 na frekvenci 1176,45 MHz. Novinkou je možnost stáhnout si do hodinek offline mapy i s vrstevnicemi, což oceňuji. Je to navíc zcela zdarma a můžete si stáhnout jakoukoliv zemi na světe. Přímo v hodinkách je pak možnost se nechat i navigovat.

Huawei již tradičně neuvádí přesné specifikace použitého procesoru, velikost operační paměti, a dokonce ani velikost úložiště. Nelze to najít ani v samotných hodinkách, ani v jejich aplikaci. To stále moc nechápu.

Výdrž baterie

Výrobce slibuje v případě 46mm verze 4,5 dne standardního používání a až 11 dní v úsporném režimu. Menší 42mm verze má vydržet 3 dny, respektive úsporných sedm dnů.

Jelikož mám rád, když hodinky ukazují neustále čas, vždy zapínám tuto funkci neustálého zobrazení hodin. V tomto případě mi hodinky vydržely spíše dva až tři dny používání, což není tolik. Při vypnutém always on zobrazení a méně sportu jsem se dostal na 3-4 dny.

Nabíjení probíhá konečně klasickým magnetickým pukem bez pinů. Překvapilo mě, jak je puk masivní. Zklamání nastalo po zjištění, že na jeho konci je staré velké USB-A. Jelikož puk nelze nahradit standardním Qi nabíjením, budete v dnešní době muset tahat adaptér se starým USB.

Rychlost nabíjení není úplně nejlepší, na tomto by výrobce ještě mohl zapracovat. Za hodinu se mi nabilo zhruba 70 procent. Plné dobití trvá zhruba 1,5 hodiny a to je dlouho.

0 min – 1%

10 min – 10 %

30 min – 36 %

40 min -49 %

50 min – 60%

60 min – 72%

70 min – 83%

80 min – 92%

HarmonyOS NEXT

Operačním systém je zde HarmonyOS NEXT a to rovnou už ve verzi 5.1.0. Před rokem jsem předchůdce testovali s verzí 3.1.0, takže skok je zde rovnou ve dvou verzích. Zaujala mě nová funkce kdy dvojím klepnutím prstů můžete potvrdit akci. Je to stejné jako u Apple Watch funkce Double tap. Zde jsou však podporované pouze čtyři vestavěné aplikace – hovory, budíky, hudba a dálková spoušť.

Moc se mi líbí nové ciferníky s planetami. Těch je na výběr hned několik a nabízejí základní možnosti přizpůsobení. Pokud chcete šetřit baterii, je však lepší sáhnout po méně animovaných starších a nebo si stáhnout další.

Bohužel se hodinkami s tímto systémem stále nelze v Česku nijak platit. Hodinky i aplikace podporují češtinu, přiložené snímky jsou však v angličtině, jelikož mám tento jazyk nastavený na osobním telefonu.

Hodinky je možné spárovat jak s Androidem, tak s iOS. Tomuto jsem se podrobněji věnoval vloni u recenze Huawei Watch 4 zde. Zmíním však pár věcí, které jsou důležité a stejné. Oficiální aplikaci pro Huawei Health pro spárování hodinek nenajdete v Google Play. Musíte jít na internet a přes AppGallery si v prohlížeči stáhnout APK soubor Huawei Health a ten pak nainstalovat. Přitom na iOS v AppStore aplikaci najdete.

Hodinky sice na iPhone fungují a já je s nimi také testoval, ale funkce jsou omezené. Kvůli omezením tohoto jablečného systému to zkrátka nefunguje dobře.

Zhodnocení – Huawei Watch 5

Huawei se vskutku snaží každý rok posouvat a vylepšovat své chytré hodinky. Tento rok není výjímkou a nové Huawei Watch 5 přináší kromě inovovaného designu také pár zajímavých novinek. Mezi ty patří nové tlačítko X-TAP se senzory na boku, které vám může pomoci získat rychlý přehled o vašem zdraví a rychle provede měření třeba okysličení krve. Zaujalo mě i jeho využití pro hry, jelikož umí měřit intenzitu ztlačení. Chválím přidání menší 42mm verze, jelikož námi testovaná 46mm je poměrně velká na mé zápěstí. Pochválit musím dále skvělý jemný displej nebo záznam sportovních aktivit.

Výdrž baterie hodnotím jako průměrnou, dva až tři dny aktivního používání je lepší než jablečná konkurence, ale třeba mezi WearOS hodinkami to není nic neobvyklého. A na trhu je pak mnoho hodinek i s lepší výdrží, jakkoliv nejsou vždy tak chytré. Jenže ono ani Huawei Watch 5 nejsou zase tak úplně chytré. Aplikacemi totiž spoléhají na vlastní ekosystém HarmonyOS, kde se situace zlepšuje a především s nimi nelze platit. Chybí také hlasový asistent. Propojení s iOS je velmi omezené, za to ale Huawei zase tolik nemůže.

Cenovka Huawei Watch 5 začíná na 10 999 Kč. Poměrně překvapivě stojí 42mm a 46mm úplně stejné peníze. Námi testovaná fialová verze se začíná prodávat za 13 999 Kč. Nejdražší celotitanová verze pak přijde na 15 999 Kč. Novinku bych doporučil především uživatelům hledající hodinky zaměřené na zdravotní a sportovní funkce a těm, co chtějí krásné hodinky. Pokud si hodinky objednáte do 29. června, dostanete sluchátka Huawei Freebuds 6i.



