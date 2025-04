Velikonoční výprodej: Ušetřete bez rizika! Doživotní licence Microsoft Office 2021 Pro za pouhých 883 Kč!

Oficiálně začal duben a to znamená, že se blíží Velikonoce – letos připadají na 21. dubna. A právě v tomto období spouští Godeal24 svůj velikonoční výprodej, během kterého můžete ušetřit více než 90 % na počítačovém softwaru.

Windows a Office za bezkonkurenční ceny!

Ve srovnání s Office 2024 zůstává Office 2021 chytřejší a ekonomičtější volbou – ideální pro pracovníky v kanceláři, podnikatele i běžné uživatele. Zatímco Office 2024 je výrazně dražší, spoléhá na umělou inteligenci a cloudové funkce (a často vyžaduje neustálé připojení k internetu a účet Microsoft), Office 2021 sází na jednoduchost, offline fungování a plné vlastnictví. Vyhýbá se tlačení do předplatného a nabízí přesně to, co většina uživatelů opravdu potřebuje.

A co je na tom nejlepší? Doživotní licence Office 2021 Pro vás teď vyjde na pouhých 883 Kč! Získáte přístup ke všem důležitým aplikacím jako Word, Excel nebo PowerPoint, a to bez zbytečností, s plynulým výkonem a jednorázovou platbou.

Chcete ještě víc ušetřit?

Za pouhých 1 160 Kč si můžete pořídit balíček s Office 2021 Pro a Windows 11 Pro – rychlý, levný a efektivní způsob, jak si vylepšit pracovní nástroje a získat obě licence naráz.

A pokud potřebujete jen systém? Genuine klíč pro Windows 11 Pro pořídíte už za 332 Kč. Neotálejte – zásoby mizí rychle! Využijte tyto rekordně nízké ceny, dokud jsou ještě dostupné!

Proč platit víc? Tyto nabídky na Microsoft Office se těžko překonávají!

Vstupte do budoucnosti s Windows 11 Pro!

Získejte úspory pro svůj tým! Balíčky nyní v akci! (Slevový kód „SGO62“)

Více Microsoft klíčů se slevou 50 %! (Slevový kód „SGO50“)

Více klíčů, vyšší efektivita! Ušetřete s velkoobchodními balíčky pro firmy!

Praktický software pro váš počítač

>>> Více nástrojů

Jak využít slevový kód?

Na stránkách Godeal24 stačí přidat vybrané produkty do košíku a při platbě zadat příslušný slevový kód. Tím okamžitě uplatníte nabízené slevy.

Kdo je Godeal24?

Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte.

Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů!

Kontakt Godeal24: service@godeal24.com

Ceny byly přepočítány dle aktuálního kurzu EUR/CZK ke dni 15.4.2025, cena se může lišit dle aktuálního kurzu.



