Google vylepšuje Circle to Search, zjednoduší výběr některých prvků

Google si začal pohrávat s designem Circle to Search již v listopadu minulého roku a jak se ukazuje, asi se nová podoba začíná dostávat k uživatelů, tedy jen jedna část. Zatím se jedná o grafické sjednocení, ale asi se později dočkáme i tlačítka pro menu, abyste si mohli vybrat z více možností. To podstatnější je ale v samotné funkcionalitě Circle to Search, která byla vylepšena.

Na jedno kliknutí

Funkce Circle to Search značně zjednodušuje vyhledávání informací o věcech, které vidíte na displeji. Původně jste museli udělat snímek obrazovky a následně ho nechat zpracovat v aplikaci Google Lens, i třeba jen pro zkopírování textu. Nově na to stačí podržet prst na dolní straně uprostřed a dojde k aktivaci.

Google informuje, že celý systém analýzy obsahu vylepšuje, respektive přehledy jsou nově dostupné pro místa, populární obrázky, unikátní objekty, umělecká díla a další. To je rozhodně potěšující, ale praktičtější novinka byla také integrována. Pakliže je na displeji telefonní číslo, e-mailová adresa nebo URL adresa, Circle to Search nabídne tlačítko u takového prvku.

Není tedy potřeba něco vybírat, kopírovat a následně otevírat jinou aplikaci. Postačí jen kliknout a hned se dostanete do patřičné aplikace. Toto vylepšení značně zjednoduší používání aplikace.

