Podcast: Kulaté ikonky v iOS 19? A bude to stačit?

Dostaneme kulaté ikonky v novém iOS 19? To bude jedna z dnešních novinek. Další zůstane u jablečného systému a my si řekneme, jak dneska změnit výchozí aplikace a jaké nové lze použít. Nebude to ale jen o Applu, dotkneme se také Googlu a jeho novinky v jeho umělé inteligenci Gemini.

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Michal Král.

