Google chystá Ultra HDR efekt ve fotkách

Nějakou dobu jsme měli možnost pořizování nebo vytváření HDR (High Dynamic Range) fotek na mobilu, ale spíše se jednalo o poloviční řešení, jelikož u takových se jednalo mnohdy jen o úpravu kontrastu a barev. Až s příchodem moderních formátu jsme se dočkali skutečných HDR snímků. V případě Androidu se nabízí Ultra HDR, který je zpětně kompatibilní. Jinak řečeno, i zařízení nebo aplikace bez podpory zobrazí běžnou fotku. U podporovaných se pak nabízí dodatečné údaje o barvách a jasu, takže dojde k plenému zobrazení, což na mobilu vypadá tak, že fotka v podstatě vynikne a displej i více svítí. Google má ale další plány.

Ultra HDR

Už nyní Google Fotky podporují Ultra HDR, ale nejde jen o zobrazování. Sama aplikace umí upravovat takové snímky, přičemž dojde k zachování meta dat o HDR, takže se nevytratí. Na těchto možnost se stále pracuje. Jak se ukazuje, Google pracuje i na Ultra HDR efektu. Ten by měl nahradit stávající HDR.

Jde o pokročilejší možnost, která i z běžné fotky vytvoří Ultra HDR snímek. Google zatím nevydal jakékoliv prohlášení, ostatně tuto funkci testuje na omezeném počtu uživatelů. Předpokládáme ale, že zde používá AI a snaží se dodat do fotky další informace o barvách a jasu, takže i běžná fotka by se mohla přiblížit k těm, co jsou standardně Ultra HDR.

Jelikož se nový nástroj nachází v panelu úprav, nebude nabízet jen převedení. Budete si moci určit, jak moc silně má dodat patřičná data. Samozřejmě zde bude potřeba mít mobil s displejem, který podporuje HDR obsah, což se týká většiny AMOLED panelů a některých lepších LCD.

