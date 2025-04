Honor GT Pro je pořádná herní novinka, Honor nešetřil

Zdroj: Honor

Honor představil herní mobil X60 GT, ale ten zapadne do střední třídy. Nyní zde máme další přírůstek, ale ten jde do nejvyšší příčky. Pokud by měl ještě bezdrátové nabíjení, mohl by být zařazen mezi plnohodnotné top modely.

Není to jen o rychlosti

Sice zde není bezdrátové nabíjení k dispozici, ale má jiné přednosti, jako je například baterie o kapacitě 7200 mAh. Jedná se o novější typ s křemíkem. Není to ale jediný vylepšená vlastnost. Jako herní mobil nepřekvapí procesorem, jelikož došlo na použití Snapdragonu 8 Elite. Ten má navíc k sobě nejmodernější operační paměti a také úložiště.

Honor nešetřil ani na displeji. Použil OLED panel s LTPO technologií a dosahuje jasu 6000 nitů při HDR obrazu. Aby toho nebylo málo, tak fotografická výbava nebyla ochuzena, spíše naopak. Hlavní foťák má samozřejmě optickou stabilizaci obrazu a pro ultra širokoúhlé snímání je použit 50MPx senzor. Bonusem je pak 200 MPx foťák s 3násobným zoomem.

Honor GT Pro dále splňuje certifikace IP68 a IP69 a má také stereo reproduktory. Celkově se jedná o velmi dobře vybavený kousek. Základní verze má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 11 100 Kč bez daně a dalších poplatků. Nyní si musíme počkat, kdy a jestli se novinka ukáže na globálním trhu, případně na českém.

Specifikace Honor GT Pro

displej: 6,78 palců, 1264 x 2800 pixelů (Full HD+), 120Hz, LTPO (1-120Hz), OLED, HDR10+, až 6000 nitů

procesor: Snapdragon 8 Elite

12/16 GB LPDDR5X Ultra

úložiště: 256/512 GB nebo 1TB UFS 4.1

Dual SIM

Android 15 + Magic UI 9.0

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 50 MPx, 122° + 2,5cm makro 200 MPx, 3x optický zoom, OIS přední – 50 MPx

IP68 + IP69

čtečka otisků prstů (ultra sonická)

stereo, DTS:X Ultra

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11be (2.4GHz/5GHz) 2×2 MIMO, Bluetooth 5.4, GPS / AGPS / GLONASS / BeiDou / Galileo, USB Type-C, NFC

rozměry: 162,1 × 75,7 × 8,58 mm; 212 gramů

baterie: 7200 mAh + 90W

