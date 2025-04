Youtube slaví narozeniny a současně představuje novinky, změní se i přehrávač

Zdroj: Youtube

Youtube existuje již dvacet let a do dnes je dostupné první video. To bylo konkrétně nahráno 25. dubna a do dnešního dne má na svém kontě 355 milionů zhlédnutí, přičemž má jen 19 sekund.

Při této příležitosti Youtube oznamuje některé novinky, kterých se brzy dočkáme. Například u Youtube TV se začne brzy experimentovat s funkcí vlastního multiview, ale tato služba se nám netýká, jelikož není v našich končinách dostupná. Co ale naopak bude rozšířeno, bude možnost odpovídání v komentářích pomocí hlasu.

Jedna novinka se chystá i pro Youtube Music. Zde bude možné popsat hudbu, kterou chcete přehrát. V podstatě se dá novinka pospat jako asistent pro vytváření playlistů, nebo i pro hledání hudby pomocí jejího popisu. Bude zde fungovat textové vkládání i pomocí hlasu.

YouTube Premium uživatelé dostanou další možnost zrychleného přehrání. Budou moci používat 4x rychlost. Změny ale nebudou jen funkční, dočkáme se nového prostředí přehrávače u televizí a také na počítači, tedy v běžném webovém prohlížeči. Na prvním obrázku jde vidět vzhled pro TV, na druhém pak vzhled na počítači.

Jak jde vidět, samotná tlačítka jsou zakulacenější a seskupená. Novinek se ale nedočkáme hned. Budou se postupně rozšiřovat a některé budou omezena jen na vybrané jazyky. Jako poslední zde máme narozeninové video od Youtube.

