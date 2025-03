Apple Watch SE 3 přijdou ještě letos, jaké změny a vylepšení přinesou?

Zdroj: Apple

Po třech letech se Apple chystá představit novou generaci chytrých hodinek Apple Watch SE. Tato cenově dostupná varianta oblíbených hodinek se možná dočká nejen designových změn, ale i výraznějšího snížení ceny. Co zatím víme?

První model Apple Watch SE byl uveden v roce 2020 s cenou od 279 dolarů. Druhá generace v roce 2022 pak přinesla mírné snížení ceny na 249 dolarů – a to díky změně konstrukce: keramické zadní pouzdro bylo nahrazeno nylonovým kompozitem.

Apple Watch SE 3: nový design a nižší cena?

Letos by Apple mohl jít ještě dál. Podle známého analytika Marka Gurmana z agentury Bloomberg Apple testuje nahrazení hliníkového pouzdra za nový „pevný plast“. Tento krok by mohl pomoci ještě více snížit výrobní náklady – a tím i cenu.

Zdroje spekulují o startovní ceně 229, nebo dokonce 199 dolarů, ale není zatím jasné, zda se nový plastový design skutečně dostane na trh. Pokud by projekt čelil technickým překážkám, mohla by být nižší cena odložena, nebo se vůbec nerealizovat.

Apple tradičně s každou generací zvyšuje výkon zařízení. Současná Apple Watch SE (2022) používá čip S8, stejný jako v řadě Series 8. Nový model by však měl přejít na výkonnější S11 čip, který nabídne lepší výkon i energetickou efektivitu.

To znamená plynulejší prostředí, rychlejší spouštění aplikací a delší výdrž baterie – tedy to, co uživatelé u chytrých hodinek ocení nejvíce.

Přestože to zatím není potvrzeno oficiálně ani spekulacemi, je možné, že Apple přidá do Watch SE 3 některé ze svých zdravotních funkcí z vyšších modelů. Momentálně Watch SE postrádají funkce jako:

detekce spánkové apnoe,

EKG snímač,

měřič okysličení krve (SpO₂).

Přidání alespoň některých z těchto funkcí by znamenalo zásadní posun a přiblížilo by cenově dostupnější model širší škále uživatelů se zájmem o zdraví.

Očekává se, že Apple představí třetí generaci Apple Watch SE tradičně na zářijové keynote, kde bude uvedena i nová řada iPhonů 17, Apple Watch Series 11 a Apple Watch Ultra 3. To znamená, že by se nové hodinky mohly dostat do prodeje již během podzimu 2025.

Zdroj: 9to5mac.com



Domů Články Apple Watch SE 3 přijdou ještě letos, jaké změny a vylepšení přinesou?

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

💡ANKETA: Co je pro vás u mobilního operátora nejdůležitější? Cena za volání a data

Pokrytí a kvalita signálu

Nabídka služeb a zákaznická podpora Nahrávání ... Nahrávání ...