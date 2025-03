Recenze Xiaomi Redmi Note 14 – král nejlevnějších telefonů

Xiaomi Redmi Note 14, zdroj: Dotekománie

Čínský výrobce nejenom mobilních telefonů Xiaomi pokračuje ve své populární řadě Note. Ta byla sice představena již během září, ale nyní jsme se dočkali konečně i na našem trhu. Vyzkoušet jsem mohl základní model nové řady, kterým je Xiaomi Redmi Note 14. Ten přichází s pěkným AMOLED displejem o obnovovací frekvenci až 120 Hz, 108Mpx hlavním fotoaparátem a také opravdu solidní výdrží baterie. Stojí Redmi Note 14 za to? Pojďme to zjistit.

Design a konstrukce

K dispozici jsou zákazníkům u této základní verze rovnou tři barevné varianty: černá Midnight, modrá Ocean a fialová Mist. I přesto, že s výběrem jakékoliv z nich rozhodně neuděláte chybu, poslední jmenovanou, kterou jsem měl v rámci recenze k dispozici, jsem si doopravdy oblíbil. Provedení v barvě Fialová Mist zkrátka dává zádům telefonu skoro až mramorový vzhled, která upoutá vaše oko již z dálky. Matná zadní strana navíc vůbec nezachytává otisky prstů, a tak telefon působí stále čistě. To tak jistě ocení zejména ti, kterým vadí každá šmouha.

I přes hmotnost 196,5 gramů a své obří rozměry 163,25 x 76,55 x 8,16 mm mi telefon skvěle padnul do ruky, a ačkoliv v prvních chvílích muselo moje používání telefonu působit možná až neohrabaně, rychle jsem si zvyknul. Pro někoho s menšíma rukama ale může být používání rozhodně méně pohodlné. Minimálně tedy, pokud se o to snaží jednou rukou. Boční tlačítka působí kvalitně, jsou příjemně tuhá a snadná k nahmatání. Hrany Redmi Note 14 jsou z pevně působící slitiny hliníku a dle výrobce mají telefon chránit ještě zpevněné rohy.

Displej

Displej je vedle nadprůměrné baterie samozřejmě jedním z největších lákadel na tento mobilní telefon, což Xiaomi ukazuje v rámci své prezentace na webu. 6,67 palce, AMOLED a rozlišení 2400 x 1080 pixelů, je v této cenové kategorii pěkným bonusem. Navíc nechybí ani vysoká 120Hz obnovovací frekvence. Plynulejších animací a celkově lepšího pocitu při používání systému, prohlížení webu či hraní her, si rozhodně všimnete. Jen si obnovovací frekvenci nezapomeňte upravit v nastavení telefonu.

Maximální jas, který vám Xiaomi Redmi Note 14 poskytne, je 1800 nitů. A ačkoliv po většinu dnů během mého testování panovala spíše zatažená obloha, párkrát jsem se dočkal i přímého slunce a stěžovat si rozhodně nemůžu. Pokud jste na svůj telefon přilepení po celý den, určitě oceníte i certifikaci od společnosti TÜV Rheinland, která zaručuje, že je telefon šetrný pro vaše oči i při delším používání.

Barvy displeje jsou naprosto dostačující. Syté, živé a mají slušný kontrast. Problém jsem neměl ani s čtečkou otisku prstů, která je zabudovaná přímo v displeji. Fungovala plynule a opravdu rychle. Pouze prvotní nastavení otisku prstu mi přišlo poněkud delší, což je ale spíše jen daň za následnou spolehlivost. Samotná ochrana displeje je pak zajištěna sklem Gorilla Glass 5, které zaručuje zvýšenou odolnost proti poškrábání a pádům.

Baterie

U podobně levného mobilního telefonu by se leckdo mohl obávat krátké výdrže baterie. Čínská společnost Xiaomi ale tohle zkrátka umí. A to velmi dobře. Během testování nového telefonu jsem neměl vůbec žádný problém, aby mi baterie postačila na až dva dny běžného používání. Vděčit za to můžeme obří baterii o kapacitě 5500 mAh, kterou se Xiaomi u modelu Redmi Note 14 opravdu pyšní.

Výdrž baterie ale vždy závisí zejména na uživateli mobilního telefonu, a tak pokud každou svoji volnou chvíli trávíte hraním her či sledováním videí na YouTube, musíte samozřejmě počítat s nabíjením častějším. I tak vám to ale nemusí vadit, jelikož je k dispozici podpora až 33W turbo nabíjení. Na 100 % tak Redmi Note 14 nabijete již za 77 minut.

Xiaomi navíc na svých webových stránkách hovoří o perfektní výdrži baterie, co se týče dlouhodobého hlediska. Po více než čtyřech letech či 1600 nabíjecích cyklech má totiž baterie telefonu stále disponovat kapacitou vyšší než 80 %. Pokud tedy telefon plánujete koupit a používat opravdu několik let, výměny baterie se bát nemusíte.

Systém a software

Redmi Note 14 v současnosti běží na Androidu 14 a jeho nadstavbě Xiaomi HyperOS. Celé rozhraní telefonu je přehledné, přináší pěkný moderní vzhled a ve většině případů také plynulé. Během používání telefonu jsem ale neustále narážel na problémy z hlediska plynulosti při používání aplikace fotoaparátu. Takovéto potenciální nedostatky s optimalizací, ale budou pravděpodobně brzy vyřešeny. Systém je navržen tak, aby byl opravdu intuitivní a nabízí rychlý přístup k hlavním funkcím. V pohodě se v něm tak vyznají i ti, co si s technologiemi tolik nerozumí.

Jasnou výtkou je ale bohužel neskutečné množství bloatwaru. Tedy předinstalovaných aplikací, které prostě kazí celkový dojem z telefonu. V případě Redmi Note 14 se jedná o zbytečné aplikace až po reklamní nástroje a hry, které troufám si říct nemálo ztěžují celkové používání. I přes tyto nedostatky ale HyperOS nabízí uživateli všechno, co potřebuje.

Fotoaparát

Hlavní hvězdou telefonu je právě 108Mpx fotoaparát, doplněný o 2Mpx makro senzor a 2Mpx hloubkový senzor. Za denního světla fotí Redmi Note 14 na svoji cenovou kategorii opravdu skvěle. Snímky jsou ostré, mají detail a barvy valnou většinu času působí přirozeně.

Vyzkoušel jsem fotoaparát v různých situacích a začnu třeba Mahenovým divadlem v Brně. Tmavší atmosféra uvnitř divadla s decentním osvětlením dala 108Mpx snímači zabrat. Fotky z telefonu ale nakonec vypadly opravdu pěkné a nenajdete na nich žádné zrnění či šum. Snímky působí realisticky a odrážely reálnou atmosféru v divadle, barvy zůstaly skutečné.

Uvnitř Redmi Note 14 fotí také výborně. Vyzkoušel jsem to na novém Modelu Y a výsledek vidíte sami. Oba snímky byly pořízeny uvnitř prostorného salonu s velkými skleněnými okny, a tak se zde mísilo přirozené světlo s umělým. Detailní záběr světelné lišty je pěkně ostrý a telefon krásně zvládl kontrast červeného světla s lakem vozu.

Pak přišel čas vyrazit trochu do přírody a rovnou se také nabídlo trochu vyzkoušet, jak si telefon poradí s fotografováním proti slunci. První snímek s výhledem na Vltavu i druhý proti světlu ukazují, že si telefon dokáže poradit se stíny a detaily, jako jsou odrazy vody. Nebe a mraky vypadají realisticky a celkově na mě tyto dvě fotografie s ohledem na cenovku telefonu zapůsobily.

Zkouška zoomu fotoaparátu také nedopadla vůbec špatně. Krásný výhled na Třebíč si i s přiblížení zanechává detaily. Podmínky byly ztížené lehkým oparem v dálce, ale ani to Redmi nevadilo.

Celkově je třeba říci, že fotoaparát je na svou cenovou kategorii velmi schopný. Za dobrého světla vám poskytne ostré a detailní fotky, což potvrzují snímky z venkovního prostředí i interiéru. V horších světelných podmínkách ale stále drží jistou kvalitu.

Co se týče práce se světlem a stíny, tak Redmi mile překvapí. Celkově fotoaparát nabízí velmi dobrý výkon v rámci své cenové kategorie. Samozřejmě od něj ale nelze čekat výsledky jako u telefonů vyšších řad.

Hardware

Telefon Xiaomi Redmi Note 14 je poháněn čipem Helio G99-Ultra, který rozhodně není žádným velkým šampionem. To od něj ale nikdo ani nečeká a na běžné úkoly stačí procesor bez problémů. 8 GB RAM a 256GB úložiště také bohatě postačí.

Systém běží plynule, občasné záseky se v mém případě týkaly pouze aplikace fotoaparátu, a tak si myslím, že se jedná pouze o softwarovou záležitost. Výkon postačí při sledování videí, projíždění článků na internetu, sociálních sítí i při hraní her. Nevšiml jsem si ani jakéhokoliv zahřívání telefonu.

Jako velký bonus se mi ale jeví i infraport, který mi u ostatních výrobců často chybí. Redmi zde nechalo rovnou i jack. Pokud jste tedy stále věrní drátovým sluchátkům, s Redmi Note 14 nebudete mít žádný problém.

Specifikace Xiaomi Redmi Note 14

displej: 6,67 palců, 2400 x 1080 pixelů, až 120 Hz, AMOLED, až 1800 nitů

operační systém: Android 14 + HyperOS

paměť RAM: 8 GB

úložiště: 256 GB

procesor: Helio G99-Ultra

baterie: 5500 mAh

fotoaparáty: zadní: Hlavní: 108 Mpx Makro: 2 Mpx Hloubkový senzor: 2 MPx přední: 20 Mpx

technologie: Bluetooth 5.3, GPS, Infraport, NFC, WiFi

rozměry: 163,25 mm x 76,55 mm x 8,16 mm

hmotnost: 196,5 g

Závěrečné zhodnocení Xiaomi Redmi Note 14

Na samotný závěr recenze musí samozřejmě přijít celkové zhodnocení telefonu. Xiaomi Redmi Note 14 je zkrátka telefon, jenž v základní kategorii opravdu boduje. Nabízí parádní displej, velmi slušnou výdrž baterie i celkově pěkný vzhled telefonu. 108Mpx fotoaparát je za ideálních podmínek také super, avšak v náročnějších případech zaostává. Předinstalované aplikace jsou kapitolou samou o sobě, ale při koupi telefonu Redmi s tím prostě musíte počítat.

Pro nenáročné uživatele je za mě Note 14 vhodnou volbou. Za podobnou cenu totiž bude velmi složitým úkolem vybrat telefon, který dokázal Redmi Note 14 výrazně zastínit.

Klady

Dlouhá výdrž baterie

108Mpx fotoaparát

Elegantní design

Zápory

Množství předinstalovaných aplikací

Občasné záseky v aplikaci fotoaparátu

Velikost může někomu dělat problémy



