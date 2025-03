Nothing Phone (3a) Pro; zdroj: Dotekománie

Společnost Nothing představila nejnovější mobily Nothing Phone (3a) a Nothing Phone (3a) Pro, ale samotný prodej byl naplánován na pozdější datum. Současně vylepšuje jednu součást mobilů.

Nothing Phone (3a) Pro za 11 999 Kč

V první řadě nás české zastoupení informuje o dostupnosti modelu Nothing Phone (3a) Pro ve verzi s 12 GB RAM a 256GB úložištěm na českém trhu. K dispozici je v černé a šedé barvě, přičemž se dá najít prvně u prodejců jako Alza.cz, Datart.cz, huramobil.cz a smarty.cz, včetně tedy oficiálních stránek nothing.tech.

Součástí zahájení prodeje je i aktualizace na Nothing OS 3.1, která vylepšuje funkci Always On Display a také přináší vylepšení pro samotné foťáky. Není to ale jediná novinka. Mobily mají jedno tlačítko navíc, které zatím sloužilo jen pro pořízení snímku obrazovky, případně ještě doplnění o hlasovou poznámku. Nechybí zde i přepis a zpracování pomocí AI. Nově jde tlačítko využít i v aplikaci pro focení.

Právě zde stačí tlačítko zmáčknout a pořídí se snímek, který se následně uloží do aplikace Essential Space. Pakliže tlačítko podržíte, tak můžete přidat ještě hlasovou poznámku. Nothing uvádí, že díky tomuto můžete oddělit běžné snímky od těch, které mají zaznamenat něco jako poznámku pro pozdější použití.

Zdroj: Tisková zpráva



Domů Články Nothing konečně vylepšuje Essential tlačítko a startuje prodej v Česku

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

💡ANKETA: Co je pro vás u mobilního operátora nejdůležitější? Cena za volání a data

Pokrytí a kvalita signálu

Nabídka služeb a zákaznická podpora Nahrávání ... Nahrávání ...