Značky OPPO a OnePlus testují obří baterii do telefonů

Oblast baterií v posledních letech nepochybně zažívá velmi příznivé období. Příchod nových technologií na tomto poli přináší velkou radost nejenom uživatelům mobilních telefonů. Pozitivní efekt má totiž tento pokrok i pro výrobce. OPPO a OnePlus nyní testují baterii, jakou jsme dosud neviděli.

OPPO a OnePlus chystají 8000mAh baterii

8000 mAh? A není to moc? Podle společností OnePlus a OPPO se zdá, že by to již brzy mohlo být pro mobilní telefony tak akorát. Díky novým technologiím mají výrobci chytrých telefonů možnost do svých zařízení dávat baterie s mnohem vyšší kapacitou. Za to mohou vděčit vyšší energetické hustotě. No a navíc tím ani nezvýší cenu, velikost či hmotnost telefonu.

Podle dostupných informací mají tyto dvě čínské firmy v rámci společného programu testovat novou baterii o kapacitě 8000 mAh. Ačkoliv se k nám zatím mnoho detailů nedostalo, nová baterie má disponovat nabíjecím výkonem až 80 W a díky revolučním materiálům dosahovat lepší efektivity a životnosti.

Již v tomto roce hodlá OnePlus dodat na trh telefon s baterií o kapacitě až 7000 mAh. V tuto chvíli je šampionem společnosti v této kategorii stále telefon OnePlus Ace 5, který se pyšní kapacitou 6415 mAh. To se ale již brzy změní. Na opravdu obří 8000 mAh baterii si však ještě nějakou dobu počkáme.

