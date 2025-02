Xiaomi 15 Ultra se představí 2. března

Nějakou dobu se spekulovalo o chystané modelu Xiaomi 15 Ultra, který tak naváže na současnou top modelovou řadu Xiaomi 15 z října minulého roku. Společnost se už netají vzhledem a postupně láká na schopnosti.

Nejen zástupci společnosti Xiaomi, ale i oficiální účty nasazují marketing lákající na představení mobilu Xiaomi 15 Ultra. Celá událost se odehraje 2. března v odpoledních hodinách.

I'm so excited for you to experience the next pinnacle at #XiaomiLaunch.

Save the date: March 2nd, 14:00 (GMT+1) pic.twitter.com/kDncxQYEhC

— Lei Jun (@leijun) February 24, 2025