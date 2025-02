Secure Folder od Samsungu není tak soukromá, jak si možná myslíte

Galaxy S25 Ultra vs. S23 Ultra; zdroj: Dotekománie

Samsung představil funkci Secure Folder už v roce 2016 jako alternativu k bezpečnostní platformě KNOX. Tato funkce umožňuje vytvořit oddělený a soukromý prostor pro vaše aplikace a data. Nové zjištění však odhalilo zásadní bezpečnostní chybu, která může ohrozit vaši digitální bezpečnost.

Zranitelnost Secure Folder: Pracovní profil může vidět vaše soukromá data

Podle popisu Samsungu funguje Secure Folder jako „druhý telefon uvnitř vašeho zařízení“, kde můžete spouštět oddělené instance aplikací a uchovávat citlivá data. V praxi by měl být tento prostor neviditelný pro ostatní části systému. Nově objevená chyba však ukazuje, že to není úplně pravda.

Uživatelé zjistili, že aplikace běžící v pracovním profilu mohou bez omezení přistupovat k souborům uloženým ve Secure Folder. Nezáleží na tom, zda pracovní profil nastaví zaměstnavatel, nebo aplikace třetích stran. To znamená, že pokud máte na svém telefonu pracovní profil, IT oddělení vaší firmy by teoreticky mohlo získat přístup k soukromému obsahu ve vašem Secure Folder.

Secure Folder neukládá data v opravdovém „trezoru“

Uživatel Redditu, který na problém upozornil, vysvětluje, že Secure Folder nefunguje jako izolovaný „sandbox“, ale pouze soubory skryjw. To znamená, že jakákoli aplikace v pracovním profilu je stále schopná k těmto souborům přistupovat.

Podle Mishaala Rahmana z Android Authority jsou nejvíce ohrožené mediální soubory, jako jsou fotografie a videa. Android sice zablokuje přístup k těmto souborům v běžných aplikacích, ale IT oddělení vaší firmy je může stále zobrazit.

Samsung chybu potvrdil, ale oprava zatím není na obzoru

Samsung už problém oficiálně uznal, ale zatím neoznámil žádné konkrétní řešení. Pokud tedy používáte Secure Folder k ukládání citlivých dokumentů, fotografií nebo soukromých aplikací, měli byste zvážit jinou metodu zabezpečení – například šifrované cloudové úložiště nebo nezávislou aplikaci na správu soukromých souborů.

Co dělat, abyste minimalizovali riziko?

Pokud používáte pracovní profil, neukládejte citlivé soubory do Secure Folder

Vypněte pracovní profil, pokud jej aktivně nepotřebujete

Používejte šifrované cloudové úložiště pro nejdůležitější dokumenty

Sledujte aktualizace Samsungu, které by mohly přinést opravu této chyby

Secure Folder byl dlouho považován za bezpečný prostor pro citlivá data, ale aktuální zjištění ukazuje, že není tak soukromý, jak se zdálo. Pokud si chcete být stoprocentně jistí ochranou svých dat, může být čas hledat alternativní řešení.

