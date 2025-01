O2 opět nabízí 100GB předplacenku za výhodnější cenu

Fotka od bruce mars z Unsplash

Sem tam mobilní operátoři uvedenou nějakou dočasnou nabídku na tarify nebo předplacené karty. Někdy to ale vypadá, že nabídky jsou tak časté, že jsou skoro součástí té běžné. To by se dalo říci i o 100GB předplacence.

O2 Datamanie má dočasně slevu na tarify

Opět v oběhu

Již před nějakou dobou O2 překvapilo dočasnou akcí na předplacenou kartu, která měla v době 100 GB v rámci FUP za lákavou cenu pod hranicí tři sta korun. Chvíli trvalo, než jsme se dočkali návratu, ale následně došlo ke zdražení a zařazení do běžné nabídky.

Dnes tuto předplacenku najdete u operátora běžně, jen tedy za cenu 449 Kč na 30 dnů. Dnes nás O2 informovalo, že se 100GB předplacenka nabízí za sníženou cenu a vyjde na 349 Kč na 30 dnů. Tato akce je omezena jen do 28. února 2024.

Je možné, že se předplacenku podaří vykoupit, ale moc často se nestává. Pakliže si ji pořídíte, musíte ji aktivovat do 28. 2. 2025.

