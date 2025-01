Jak fotí Honor Magic7 Pro v horách na Slovinsku? [fototest]

Honor Magic7 Pro; zdroj: Dotekománie

Testujeme nový Honor Magic7 Pro a to rovnou na Slovinsku u jezera Bled a v horách poblíž. Nafotili jsme s novinkou vyšší stovky snímků a tak se pojďme podívat, jak fotí v různých nejen horských situacích. Vyzkoušeli jsme také nový AI Super Zoom, který dokresluje fotky při vyšším přiblížením. Jak to vypadá v praxi?

První dojmy Honor Magic7 Pro preview

Fotoaparát Honoru Magic7 Pro

Fotoaparáty jsou na zádech celkem tři a především teleobjektiv se dočkal výraznějšího vylepšení. Nově má 200MPx senzor (předchůdce měl „jen“ 180 MPx) a jedná se o periskopický typ s 3x přiblížením (vloni jsme měli 2,5x). Umělá inteligence je integrovaná také ve fotoaparátu, je zde AI Honor IMAGE ENGINE pomáhající zpracování snímkům a také Harcourt Portrait či AI Enhanced Portrait pro lepší portrétní snímky. Portrétní vylepšení se pak děje přímo v zařízení, AI Super Zoom vyžaduje internet.

Všechny snímky byly foceny na výchozí režim s názvem „Jasný“, přičemž k dispozici je také barevný režim „Přirozený“ s kterým jsou fotky méně saturované a pak režim „Autentický“.

Postupně se níže můžete podívat jak fotí všemi objektivy – ultra širokoúhlým 0.5x, hlavní snímač, teleobjektiv 3x a 6x.

Teleobjektiv s generativní AI

Teleobjektiv nabízí nově 200MPx větší snímač s trojnásobným přiblížením a clonou f/2.6. Trojnásobné přiblížení sice není tolik, co umí konkurence, zde je však větší senzor a vyšší rozlišení. Maximální přiblížení činí 100x, přičemž od 30x už lze zapojit AI Super Zoom. Zde je nutné připojení k internetu a telefon zapojí generativní umělou inteligenci pro dokreslení snímku. To většinou chvilku po vyfocení trvá, zhruba od deseti do třiceti sekund. A jak to vypadá?

Jako namalovaný snímek. Doslova to kolikrát vypadá spíš jako nakreslená malba než jako snímek. Na velké obrazovce je to hodně vidět, nicméně pokud hodíte snímek třeba jen na sociální sítě, myslím si, že to bude ještě v mnoha případech přijatelné. V některých situacích si AI trochu vymýšlí. Je však opět dobré zdůraznit, že toto AI dokreslení funguje jen při 30násobném a větším přiblížení. Níže můžete vidět pár ukázek, kde v některých situacích bylo použito i 100násobné přiblížení.

Vtipné je, že AI vám vždy i u dvou téměř stejných snímků vyfocených hned za sebou může vygenerovat trochu jinou fotku. Třeba níže při pohledu na kostel, že na fotkách vpravo po úpravě AI má úplně jinou střechu.

Čím větší zoom, tím více bude fotka vypadat jako malovaná. Níže je například ukázka přiblížení 100x.

Specifikace Honor Magic7 Pro

displej: 6,8 palců, 2800 x 1280 pixelů, 1-120 Hz, LTPO, AMOLED, až 5000 nitů

procesor: Snapdragon 8 Elite

RAM: 12/16 GB

úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB

Android 15 + MagicOS 9

Foťáky: zadní – 50 MPx, F1,4-F2,0, OIS 50 MPx, 122° 200 MPx, periskopický, OIS, 3x zoom přední – 50 MPx 3D senzor

IP68, IP69

čtečka otisků prstů (ultrazvuková)

stereo

5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Beidou (B1I+B1C+B2a), GPS (L1+L5), AGPS, Glonass, Galileo (E1 + E5a)

rozměry: 162,7 x 77,1 x 8,8 mm; 223 gramů

baterie: 5270 mAh + 100W USB C, 80W bezdrátově



Domů Články Jak fotí Honor Magic7 Pro v horách na Slovinsku? [fototest]

Následující článek O2 opět nabízí 100GB předplacenku za výhodnější cenu Předchozí článek Nově v českých obchodech – pořádná várka smartphonů Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama