Zdroj: Caviar

Některé smartphony mají poměrně vysoko nastavenou cenu, ale mnohdy je to pochopitelné, jelikož mají nějakou unikátní technologii nebo přichází s něčím zcela novým. Mezi takové smartphony rozhodně patří Huawei Mate XT, ale nyní existuje ještě jedna verze, ještě dražší.

Mate XT od Caviar

Společnost Caviar se specializuje na modifikace existujících smartphonů, přičemž upravuje konstrukci a provedení. Například se používají drahé kovy, drahokamy, kůže a podobně. Již nějakou chvíli se nabízí Huawei Mate XT ve zlatém provedení, kde je použito 24K zlato a samotná cena začíná na 17 340 dolarech, tedy cca 420 000 Kč. Těchto modelů je vyrobeno jen 88 kusů.

Firma se ale pochlubila, že byl vyroben ještě jeden model, kde se sice použilo 18K zlato, ale je z něho vyhotovena celá konstrukce. Původní Huawei Mate XT má hmotnost necelých 300 gramů, ale tato speciální verze dosahuje na 1000 gramů, tedy 1 kg.

To ale není vše, co je zajímavého na této verzi. Caviar vyrobil jen jeden model pro jednoho zákazníka z USA, což je vtipné, když sama značka Huawei je v USA zakázaná. Cena této speciální verze je 100 000 dolarů, tedy v přepočtu přibližně 2,42 milionu korun. To je ale cena bez daně a poplatků.

Specifikace Huawei Mate XT

displej: 6,4/7,9/10,2 palců, OLED, LTPO, 2232 × 1008 / 2232 × 2048 / 2232 × 3184 pixelů

procesor: Kirin 9010 5G (asi)

RAM: 16 GB RAM

úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB

HarmonyOS 4.2

Foťáky: zadní – 50 MPx, F1,4~F4,0, OIS 12 MPx, ultra širokoúhlý 12 MPx, periskopický, OIS, 5,5x zoom přední – 8 MPx

USB 3.1 GEN1, podporuje DP1.2

čtečka otisků prstů na straně

Bluetooth 5.2, Wifi 6, NFC, GPS (L1 + L5 duální frekvence)/AGPS/GLONASS/Beidou (B1I + B1C + B2a + B2b čtyři frekvence)/GALILEO (E1 + E5a + E5b tři frekvence)/QZSS (L1 + L5 duální frekvence)/NavIC

baterie: 5600 mAh + 66W USB C, 50 W bezdrátově

Zdroj: gsmarena.com



Domů Články Huawei Mate XT Ultimate se dočkal verze, která má ještě vyšší cenu a hmotnost

Předchozí článek Vivo Y200+ přináší vylepšení i ústupky Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama