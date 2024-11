Realme V60 Pro: Základní výbava s certifikací IP69

Zdroj: Realme

V červnu tohoto roku jsme se dočkali novinek Realme V60 a V60s a nyní zde máme pokračování v podobě Realme V60 Pro. Sice byste si mohli myslet podle označení Pro, že se jedná o nějak nadupanější mobil, ale není tomu tak, přesto může mobil zaujmout.

IP68 i IP69

Právě samotné certifikace jsou u této novinky neobvyklé. Nestává se moc často, aby smartphone v této třídě dostal IP68 a IP69. První značí, že mobil může být ponořen do vody o maximální hloubce 1,5 metru na dobu 30 minut, ale zde záleží ještě na výrobci na upřesnění. IP69 naopak znamená, že je zde odolnost proti vysokotlaké vodě, i o vyšší teplotě.

Realme V60 Pro se ještě může pochlubit baterií o kapacitě 5600 mAh s podporou 45W nabíjení a displej jako takový má 120Hz obnovovací frekvenci. Tento kousek spadá do kategorie mobilů s podporou 5G. To je ale asi tak vše, co by bylo na Realme V60 Pro zajímavého.

Displej má pouze HD+ rozlišení a zadní strana nese sice dva snímače, ale o sekundárním nic nevíme. Realme jednoduše neuvádí jakékoliv informace, takže odhadujeme, že bude mít nízké rozlišení. Třetí otvor je jen atrapa. Bohužel je zde jen jeden reproduktor a čtečka otisků prstů je na straně.

Realme V60 Pro má nastavenou cenu u základního modelu přibližně na 5 300 Kč. U nás by mohl startovat na 6 800 Kč, což je hodně na takto vybavený mobil, byť s velmi dobrou odolností.

Specifikace Realme V60 Pro

displej: 6,67 palců, 720×1604 pixelů (HD+), IPS LCD, 120Hz

procesor: Dimensity 6300

12 GB LPDDR4X RAM

úložiště: 256/512 GB (UFS 2.2) + microSD

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Android 14 + realme UI 5.0

Foťáky: zadní – 50 MPx ? MPx přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů na straně

IP68 + IP69

5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C

rozměry: 165,69 x 76,22 x 7,99 mm; 196 gramů

baterie: 5600 mAh + 45W

Zdroj: fonearena.com



