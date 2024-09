Instagram vám naservíruje AI obsah přímo pod nos

Zdroj: DALL.E

Společnost Meta, provozovatel Facebooku, Instagramu, WhastApp a Threads, samozřejmě také pracuje na vlastní AI, tedy umělé inteligenci. V rámci představování novinek se firma pochlubila s vylepšováním a s novými funkcemi. V první řadě ukázala, že Meta AI má i hlasový výstup, konkrétně se nabízí hlasy Awkwafina, Dame Judi Dench, John Cena, Keegan Michael Key a Kristen Bell. Samozřejmě je vše zatím v angličtině. Kromě toho je zde několik novinek pro sociální sítě.

AI obsah

Některé firmy, včetně Mety, řeší informování o AI obsahu, respektive se přidávají štítky, že konkrétní obrázek nebo video bylo vygenerováno pomocí AI. Nyní zde ale máme odlišný přístup. Zatímco donedávna byly k dispozici i pokročilejší filtry pro vylepšení fotky, například omlazení nebo vyhlazení, tak nyní se rovnou bude nabízet Meta AI pro dogenerování pozadí, případně překreslení celého snímku. Nebo si rovnou můžete nechat vše vygenerovat od základu dle popisu.

Dobrou funkcí je ale možnost pomocí Meta AI generovat novou audio stopu pro video s přeloženým obsahem do jiného jazyku. Zde je ale omezení jen na angličtinu a španělštinu. Další jazyky mají být přidávány postupně.

To vše je ještě pochopitelné, ostatně je to takový trend. Na každí sociální síti asi narazíte na obsah uživatelů, kteří se chlubí svými výtvory. Něco podobného ale nyní Meta nabídne i na sociálních sítí. Rovnou se vám bude zobrazovat jejich vlastní vygenerovaný obsah a u příspěvku bude napsáno, že to vytvořil systém Meta AI. Nebude se jednat jen o nahodilé obrázky. Budou odrážet to, co se vám líbí na základě dat, které o vás mají.

Takový obsah se má zobrazovat na Facebooku i Instagramu. Zatím se jedná spíše o testování a není jasné, co tím společnost zamýšlí. Možná chce nabízet umělý obsah pro větší zapojení, což je asi jednodušší než vybírat obsah od reálných lidí, který by se vám mohl líbit.

