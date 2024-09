Zdroj: Huawei

Huawei Mate XT přijde do Evropy, cena bude astronomická

Tento rok už byly představeny všechny hlavní top modely, i ty od Applu. V podstatě jsme se dočkali jen běžné evoluce, byť se některé firmy prvně pochlubily svými ohebnými novinkami. I tak pomyslnou cenu za nejzajímavější a nejpokročilejší mobil by měla asi dostat společnost Huawei za tri-fold zařízení.

Chvíli si počkáme

K představení Huawei Mate XT došlo v první polovině tohoto měsíce, přičemž jsme očekávali, že tento unikátní mobil nebo spíše tablet se nedostane mimo Čínu. Ostatně to tak většinou bývá u takto pokročilých zařízení od čínských společností.

Nyní se ale dozvídáme, že Huawei Mate XT se dostane i na globální trh, tedy i do Evropy. Do USA nemůže z podstaty zákazu společnosti Huawei, ale u nás jej můžeme očekávat. Cena ale nebude malá, spíše astronomická. Huawei Mate XT přijde v základní verzi v Číně na 19 999 juanů, což je v přepočtu přibližně 63 700 Kč. Pokud připočítáme ještě daň a další poplatky, mohla by se u nás cena pohybovat kolem 82 800 Kč.

Nejvybavenější verze by pak mohla přijít na 99 300 Kč. Současně by se tak jednalo o nejdražší zařízení na trhu bez použití vzácných kovů, drahokamů a podobně. Dle zdrojů se novinka objeví globálním trhu v prvním čtvrtletí roku 2025.

Specifikace Huawei Mate XT

displej: 6,4/7,9/10,2 palců, OLED, LTPO, 2232 × 1008 / 2232 × 2048 / 2232 × 3184 pixelů

procesor: Kirin 9010 5G (asi)

RAM: 16 GB RAM

úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB

HarmonyOS 4.2

Foťáky: zadní – 50 MPx, F1,4~F4,0, OIS 12 MPx, ultra širokoúhlý 12 MPx, periskopický, OIS, 5,5x zoom přední – 8 MPx

USB 3.1 GEN1, podporuje DP1.2

čtečka otisků prstů na straně

Bluetooth 5.2, Wifi 6, NFC, GPS (L1 + L5 duální frekvence)/AGPS/GLONASS/Beidou (B1I + B1C + B2a + B2b čtyři frekvence)/GALILEO (E1 + E5a + E5b tři frekvence)/QZSS (L1 + L5 duální frekvence)/NavIC

baterie: 5600 mAh + 66W USB C, 50 W bezdrátově

Zdroj: androidauthority.com



