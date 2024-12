WhatsApp ukončí podporu pro starší modely iPhonů

Zdroj: Dotekomanie.cz

Mnoho dnešních aplikací se snaží podporovat zařízení a zejména pak operační systému poměrně dlouho, ale jakmile se základna uživatelů sníží a současně se zvýší nároky, je nutné přistoupit k rozhodnutí ukončení podpory. Jednou za čas dojde k aktualizaci minimální požadavků na WhatsApp, ale většinou jde o drobné změny. Nyní zde máme informace o ukončení podpory pro několik verzí iOS.

Bude to chtíti novější iPhone

Zatím se nejedná o oficiální informací, ale samotný zdrojový kód naznačuje, že v dohledné době dojde ke změně minimálních požadavků. Konkrétně by se tak mělo stát v květnu 2025, takže je ještě relativně dost času.

WhatsApp podle všeho plánuje vyžadovat minimálně iOS 15.1, což je značný skok, když vezmeme v potaz, že aktuální verze vyžaduje minimálně iOS 12. Znamená to tedy, že aplikace WhastApp přijde o podporu pro zařízení jako iPhone 5s, iPhone 6 a iPhone 6 Plus. Hlavním důvodem je novější verze API, která přináší výhody pro vývojáře aplikace, ale současně nechtějí investovat do podpory starších verzí systému.

Vzhledem k tomu, že se jedná jen o několik typů iPhonů, nebude to mít nějak velký dopad na uživatele. Navíc ukončení podpory nutně neznamená, že aplikace přestane ihned fungovat. Jen nebude dostávat nové verze, ale postupem času asi přijde o mnoho funkcí a nakonec se stane nestabilní. Pokud tedy máte starší verzi systému, je čas řešit aktuálnost.

