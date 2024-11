iTop: Black Friday opět zasahuje

Zdroj: iTop

Léty prověřené a výborně hodnocené produkty společnosti iTop jsou nyní k dispozici až za překvapivě nízké ceny: slevy totiž dosahují až 93 %, a to už je opravu Black Friday, jak má být!

VPN pro vás

iTop VPN je oblíbená virtuální privátní síť, která chrání své uživatele před stále rostoucím počtem hrozeb v on-line světě. O její popularitě hovoří jistě mimo jiné i to, že na Softpedii získala skóre 4,5 hvězdiček z 5 možných. Služba je k dispozici v základní variantě zcela zdarma, varianta Premium pak přináší značnou paletu pokročilých funkcí, pochopitelně však za poplatek.

Ovšem v právě probíhající Black Friday akci máme možnost tuto skvělou VPN se slevou, která začíná na 86 procentech u roční varianty předplatného, a končí na skoro neuvěřitelných 93 procentech u varianty 2 roky plus 1 navíc, a to dokonce až pro 5 různých zařízení. V praxi to znamená částku 899 Kč včetně DPH, neboli 25 Kč měsíčně (ano, čtete správně).

Přehled všech variant včetně možnosti objednání je k nahlédnutí ZDE.

Nahrávej

Dalším populárním produktem je software pro nahrávání obrazovky iTop Screen Recorder (viz naše recenze). I ten je k dispozici zdarma, ovšem plnou paletu funkcí vám přináší až placené verze s přídomkem PRO. Velmi zajímavě vypadá zejména doživotní licence se slevou 70 %, tedy za 1 049 Kč.

Variant je ovšem více, funkce a ceny dalších variant s předplatným na 1 měsíc a 1 rok si můžete prohlédnout ZDE.

Je toho mnohem více

Těmito produkty však nabídka softwarehousu iTop nekončí, na výběr je totiž řada dalších užitečných nástrojů, které poskytují například pokročilou práci s PDF dokumenty, záchranu smazaných či poškozených uživatelských dat, správu a ochranu uživatelských hesel, či bezpečné surfování po internetu.

I zde se Black Friday slevy pohybují v zajímavých cifrách: konkrétně jde až o 60% cenové zvýhodnění. Ovšem – v rámci aktuální promoakce je na všechny produkty k dispozici dodatečná 10% sleva.

Všechny nabídky jsou ke shlédnutí ZDE.

