Google Docs se brzy dočká integrace s generativním AI modelem Imagen 3 od Gemini

Google pokračuje v rozšiřování schopností svého AI modelu Gemini a nové funkce přidává do většiny svých aplikací a služeb, včetně oblíbeného balíčku Workspace. Tentokrát se mohou uživatelé Google Docs těšit na integraci Imagen 3 – technologie pro generování obrazů, kterou vyvinula divize DeepMind.

Do Google Docs míří generativní AI

Gemini již poskytuje snadný a rychlý přístup ke generování obrázků napříč různými službami Google a nyní budou tyto možnosti dostupné i v Google Docs. Přidání obrázků do dokumentu může být časově náročné, a to zejména pokud potřebujete specifický obrázek, který je třeba následně oříznout či upravit. Díky integraci Imagen 3 do Google Docs bude tento proces mnohem jednodušší.

Novou funkci budete moci využít přes nabídku Vložit > Obrázek > Pomozte mi vytvořit obrázek. Jednoduše zadáte textový popis toho, co chcete, a generativní AI vám obrázek vytvoří na míru. K dispozici budou také volby, jakými jsou poměr stran a velikost, což zajistí, že se obrázek optimálně vejde do vašeho dokumentu. Zvolit si budete moci i styl obrázku – od fotografie přes vektorovou grafiku, skicu a akvarel až po futuristický cyberpunk styl, nebo nechat AI vybrat náhodný styl pomocí možnosti „Zkusím štěstí“.

Pokud používáte tzv. pageless režim v Google Docs, funkci najdete pod Vložit > Obálka > Pomozte mi vytvořit obrázek. Tato pokročilá funkce je k dispozici pro uživatele, kteří si platí plán s AI nebo doplněk Google. Využít ji budou moci uživatelé programů Gemini Business, Gemini Enterprise, Gemini Education, Education Premium a Google One AI Premium. Funkce se má objevit v následujících týdnech, přičemž přesný termín zatím není znám.

