Vivo vydalo novou verzi OriginOS 5

OriginOS 5 | Zdroj: FoneArena

Vlastní softwarové řešení společnosti Vivo začíná pomalu psát další kapitolu. Rozhraní OriginOS 5 spatřilo světlo světla v Číně během konference určené pro vývojáře. Aktuální verze je samozřejmě postavena právě na základech nejnovější verze systému Android 15. Jak už bývá dobrým zvykem, tak kromě vizuálního přepracování mají pro uživatele připraven větší výkon nebo spoustu funkcí usnadňující práci.

Ve jménu AI

Z pohledu výkonu se majitelé zařízení mohou těšit na rychlejší přepínání mezi aplikacemi (o 30 %), nižší spotřebu u CPU (26 %) či rychlejší spouštění aplikací (o 15 %). Co nejplynulejší provoz zajišťuje nově umělá inteligence, která sama k jednotlivým úlohám rozděluje potřebnou velikost CPU/RAM. Uživatelské prostředí nabízí hromadu přizpůsobení u zamykací obrazovky, vylepšený Dynamic Island a v neposlední řadě přináší vlastní řešení „Circle to Search“. To hlavně spolupracuje s asistentem Blue Heart Little V.

Zajímavou funkcí bude například automatické vyřizování hovorů, kdy po skončení si můžete nechat vytvořit jeho shrnutí v písemné podobě. Virtuální avatar dokonce porozumí znakové řeči. Přidaný protokol Matter umožňuje širší integraci v rámci zařízení u chytré domácnosti jako jsou třeba světla a klimatizace. Nechybí ani podpora chytrých automobilů. Závěrem zbývá zmínit telefony, které se mezi prvními dočkají aktualizace.

Listopad 2024

Vivo: X Fold3 Pro, X Fold3, X100 Ultra, X100s Pro, X100 Pro, X100s, X100

X Fold3 Pro, X Fold3, X100 Ultra, X100s Pro, X100 Pro, X100s, X100 iQOO: iQOO 12 Pro, iQOO 12, iQOO Neo9S Pro+, iQOO Neo9 Pro, iQOO Neo9S Pro, iQOO Neo9

Prosinec 2024

Vivo: X Fold2, X Flip, X90 Pro+, X90 Pro, X90s, X90

X Fold2, X Flip, X90 Pro+, X90 Pro, X90s, X90 iQOO: iQOO 11 Pro, iQOO 11S, iQOO 11, iQOO Z9 Turbo+

Zdroje: fonearena.com, gsmarena.com, gizmochina.com

Předchozí článek Apple pracuje na druhé generaci AirTagu Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama