Zdroj: Sony

Po nějaké době zde máme nová bezdrátová sluchátka od Sony. Dnes jsme se tedy dočkali modelů LinkBuds Fit a LinkBuds Open. Nepatří zrovna mezi nejlevnější, ale na druhou stranu Sony umí nabídnout kvalitní zpracování a hlavně kvalitní zvuk.

LinkBuds Fit a LinkBuds Open

Rovnou můžeme prozradit, že oba modely mají stejnou cenu, tedy 4 999 Kč. Do prodeje zamíří ještě tento měsíc, a to včetně našeho trhu. První zde máme základní model LinkBuds Fit. Ten samozřejmě má aktivní potlačení hluku (ANC), jen tedy chybí bezdrátové nabíjení samotné krabičky, což je rozhodně škoda. Co se týče výdrže na jedno nabití, tak tak zvládnou 5,5 hodiny s ANC, bez této funkce pak 8 hodin. Celková výdrž je až 21 hodin.

Sluchátka podporují kodeky AAC, SBC, LDAC a LC3 a o konektivitu se stará Bluetooth ve verzi 5.3. Samozřejmě nechybí nejrůznější automatické funkce, ambientní zvuk nebo třeba vícebodové připojení. Mezi bonusovými funkce je možnost ovládání hlavou nebo vestavěné ovládání hlasem.

Další model se jmenuje LinkBuds Open, kde již není ANC technologie. Na jedno nabití zvládnou 8 hodin přehrávat hudbu, s krabičkou pak 22 hodin. V tomto případě se Sony soustředilo zejména na pohodlné nošení po celý den, přičemž propouští okolní zvuk bez jakékoliv deformace. Chlubí se podporou pro DSEE TM (Digital Sound Enhancement Engine) a podporují kodeky SBC, AAC a LC3

Oba modely mají certifikaci IPX4, což není zrovna nejvyšší standard. I zde jde najít ovládání hlasem. Pokud jde o specifikace, tak se na trhu nabízí vybavenější sluchátka, zejména v této cenové kategorii, ale své zákazníky si rozhodně najdou.

Zdroj: Tisková zpráva



Domů Články Sony představilo sluchátka LinkBuds Fit a Open

Předchozí článek Xiaomi 15 Ultra se může objevit až příští rok Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama