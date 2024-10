Strava přidává novou funkci pro rychlou úpravu dat

Zdroj: App Store

Strava, jedna z nejpopulárnějších fitness aplikací pro sledování tréninků, uvedla aktualizaci nazvanou Quick Edit – Rychlá úprava. Tato nová funkce umožní uživatelům rychle upravit informace o tréninku a snadno přidat název aktivity okamžitě po nahrání aktivity, nebo po jejím nahrání při přechodu na domovskou stránku.

Strava zavádí jednu velmi užitečnou novinku

Zipporah Allen, obchodní ředitelka Stravy, uvedla v tiskové zprávě: “Každé nahrání aktivity je pro sportovce na Stravě příležitostí personalizovat autentický příběh stojící za jejich úsilím. Quick Edit dává našim uživatelům do rukou možnost snadno přizpůsobit to, co sdílejí a jak se spojují se svou komunitou.”

Aktualizace aplikace Strava je k dispozici pro všechny uživatele, ať už platí za Strava Premium nebo ne. Po synchronizaci aktivity stačí otevřít aktivitu v aplikaci a získáte přístup k úpravám následujících informací:

Nastavení soukromí

Skrytí detailů

Název aktivity

Viditelnost mapy

Fotografie a videa

Tato novinka je užitečná pro všechny, kdo si například po náročném běhu chtějí zajít v klidu do sprchy a neobávat se, že aktivita byla správně zaznamenána.

Vzhledem k tomu, že informace z běžeckých hodinek jsou často automaticky zaznamenávány do Stravy, možná budete chtít otevřít aplikaci a rychle skrýt svou polohu nebo pravidelnou běžeckou trasu před zvědavými pohledy. Strava právě usnadnila kontrolu nad vašimi daty z hlediska soukromí, což je třeba ocenit: běžci by měli mít pocit, že mohou aplikaci používat, aniž by ohrozili svou bezpečnost.

Strava uvádí, že stále budete moci zaznamenávat výchozí tréninky přeskočením funkce Quick Edit, ale pokud máte v aplikaci sledující, tyto úpravy soukromí budou velkým přínosem. Možnost skrýt mapy, časy nebo prakticky cokoli jiného bez nutnosti data nejprve publikovat a poté se k nim vracet může také pomoci nováčkům získat větší kontrolu nad publikovanými daty.

Tato aktualizace ukazuje, že Strava reaguje na potřeby svých uživatelů, zejména v oblasti soukromí a personalizace. Funkce pro rychlé úpravy – Quick Edit může významně zlepšit uživatelský zážitek tím, že umožní rychlejší a snadnější úpravu údajů o aktivitách, což je zvláště důležité pro aktivní uživatele a ty, kteří jsou citliví na své soukromí.

