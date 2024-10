Zdroj: Xiaomi

Ohebné mobily nezaujaly? Co tak mobil, co půjde rozdělit na dvě části

Aktuálně letí trend zařízení s ohebnou konstrukcí, a hlavně tedy ohebným displejem. Dlouhou dobu jsme zde měli dva typy, Flip a Fold, ale nedávno se Huawei pochlubilo tri-foldem. Mezitím se ukazují i jiné pokusy, jako třeba tablet se čtyřmi ohyby. Xiaomi ukazuje, že zvažuje zcela jiný koncept.

Jeden mobil, dvě zařízení?

Xiaomi podalo patentovou přihlášku obsahující popis a znázornění zařízení, které na první pohled může vypadat jako běžnější véčko s ohebnou konstrukcí a ohebným displejem, ale ve skutečnosti zde není pant a také chybí ohebný displej. Místo toho jsou zde dva displeje, každý v jedné polovině. To by znamenalo, že hrany, kde se displeje setkávají, musí mít nulový rámeček, což je technicky možné vytvořit.

Samotný mechanismus spojení je pravděpodobně řešen přes piny a nějaký uzamykací systém. Pakliže by došlo na použití magnetů, jednalo by se spíše o nespolehlivé zařízení, co se týče celistvosti. V tomto případě asi půjde zejména o možnost složení, případně natočení jedné části do jiné polohy.

Zatím se ale jedná jen o patent, ale je vidět, že Xiaomi zvažuje i jiné postupy a řešení. Firma je schopna vyrobit prototyp, ale jestli se někdy dostane do prodeje, to není jasné. Stačí zmínit například futuristické zařízení Xiaomi Mi Mix Alpha.

