Aplikace Přechod na Android dostane nový vzhled

Google má sice vlastní ekosystém, tedy Android a aplikace pro něj, ale mimo jiné nabízí aplikace i pro iOS. Kromě těch hlavních jako Google a podobně má ve svém portfoliu i Přechod na Android, která má pomoci s přechodem z iOS právě na jakékoliv zařízení se systémem Android. Aplikace není nějak moc stará, ale dočká se několika změn.

I nový název

V češtině se aplikace jmenuje Přechod na Android, ale v angličtině se jí říká Switch to Android. Nově by měla dostat pojmenování Android Switch. Jestli se změní český název, případně jak, v tuto chvíli nevíme. Co ale víme, je, že se změní logo a také vzhled aplikace.

Nové logo je zcela odlišné, ale asi má korespondovat s chystaným novým vzhledem, který bude více vzdušný, nebo respektive světlý, jak jde vidět na porovnání níže.

Nová verze by měla přijít v době, kdy bude vydán iOS 18. Googlu ale nepůjde jen o nový vzhled. Má podporovat rozšířené možnosti iOS 18, které mají přispět k plynulejšímu přechodu. Zatím ale nevíme, co konkrétně bude na pozadí změněno.

