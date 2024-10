Google Lens dostává nový ovládací prvek

Zdroj: Google

Google má některé služby, které mají společný základ. Například Lens se dnes nabízí v podobě Circle to Search. V tomto případě jde ve své podstatě vyvolat Lens kdekoliv v mobilu. Funkce je ale zatím omezená jen na některé modely, ale situace se mění a co nevidět by měla být dostupná na větším množství modelů. Google ale nezapomněl na původní Lens.

Google Lens: hledání pomocí foťáku na Youtube v přípravě

Lens a hlasový vstup

V tuto chvíli Lens pracuje jednoduchým způsobem. V aplikaci zvolíte nebo vyfotíte cokoliv, následně dojde k analýze a nabídnou se možnosti. Případně jde následně upřesnit vyhledávací dotaz s využitím pořízeného obrázku. Google ale přidává hlasový vstup.

Jak je vidět na obrázku níže, už během pořízení snímku jde zadat hlasem upřesnění. Stačí jen podržet hlavní tlačítko s kupou a vyslovit dotaz. Aplikace následně přesměruje výsledek do Google Vyhledávání, kde jde vidět využití Gemini. Novinka tedy může urychlit samotný proces hledání.

Jak asi tušíte, bude zde omezení. V tuto chvíli hlasové zadávání funguje jen pro angličtinu. Google dodává, že postupně se podpora rozšíří i na další jazyky. Vzhledem k tomu, že v tomto případě jde jen o přepis hlasu na text, nemuseli bychom ani u nás čekat nějak dlouho. Kdy ale aplikace nabídne tento typ vyhledávání, nevíme.

