Google Lens: hledání pomocí foťáku na Youtube v přípravě

Google se hodně soustředil na svou službu Google Lens, která nabízí hledání pomoci foťáku. Služba analyzuje fotku a následně se pokusí identifkovat, co je zobrazeno. Následně nabídne vyhledání, kopírování textu, řešení úloh atd. Služba ale není jen v podobě jedné aplikace. Postupem času se dočkala integrace do dalších aplikací, včetně Chromu. Nyní míří do další aplikace.

Aplikace Google Lens prošla zjednodušením

Youtube a Google Lens

Google oficiálně oznámil, že od 12. června začíná testovat integraci do aplikace Youtube. Zde si služba našla místo přímo ve vyhledávání, přičemž je přístupná skrze ikonu, jež je umístěna vedle mikrofonu. Stačí na ni kliknout a spustí se prostředí známé právě z aplikace Google Lens.

Nabízí se zjednodušené rozhraní a v podstatě je k dispozici jen možnost vyfocení, případně vybrání již pořízeného snímku. Po analýze, která zvládne i rozpoznání textu, se nabídnou výsledky vyhledávání na Youtube. Respektive jde o zobrazení klíčových slov a po kliknutí na ně se spustí přímo vyhledávání na Youtube.

Funkce se hodí zejména tehdy, když nevíte, jak popsat to, co vidíte, a vše necháte na Google Lens. Zatím ale probíhá testování. Ještě není známo, kdy dojde k rozšíření a nasazení pro všechny uživatele služby Youtube. Zatím nepředpokládáme, že by integrace byla dostupná ve webové verzi Youtube.

