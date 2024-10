Zdroj: Dotekomanie.cz

Facebook ještě před lety nabízel poměrně zajímavý způsob sdílení informací, ale dnes se více snaží zobrazovat obsah, který by se vám podle algoritmů měl líbit nebo vás nějak zajímat. Jak se dalo předpokládat, v tomto trendu bude pokračovat a ještě ho rozšíří.

Mix všeho

Meta informovala, že aktuálně začíná testovat novou sekci nazvanou Local, tedy asi v češtině Lokální, kde bude ještě více obsahu, ale navíc z různých kategorií. Zde by měly být příspěvky z Marketplace, Skupin a Události. V podstatě se dá říci, že to bude všehochuť z vašeho okolí. Sice není definováno, jak velké okolí se bude jednat, ale asi se to bude týkat města, kde se nacházíte a blízkého okolí.

Navíc ve Feedu, tedy na základním přehledu příspěvků přibude nová sekce s horizontálním ovládáním. Zde bude populární obsah na Facebooku. Opět by se mělo jednat o mix všeho možného. Meta si ale řekla, že je potřeba ještě něco dalšího s dalším obsahem, který by se vám mohl líbit. Další sekce, která se testuje, se jmenuje Explore.

Zde se právě má objevovat obsah podle zájmů a zejména pak návody, případně koníčky a podobně. I v tomto případě jde o testování a asi nějakou dobu potrvá, než se toto dostane mezi běžné uživatele, ale začíná to vypadat, že na Facebooku už bude vysoce komplikované toto vše odfiltrovat, aby obsah nebyl čistě algoritmický na základě toho, co o vás Facebook ví.

Zdroj: theverge.com



Domů Články Facebook bude zobrazovat více obsahu od účtů, které nesledujete

Předchozí článek Google Lens dostává nový ovládací prvek Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama